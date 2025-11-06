باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - مسعود پزشکیان در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که بعدازظهر پنجشنبه در استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: آموزش بالاتر از هر محاسبه اقتصادی است و ساخت مدرسه و تقویت فرهنگ و باور در آموزش قابل قیمتگذاری نیست و دولت برای حل مسائل معیشتی معلمان و بهبود زیرساختهای آموزشی «همه تلاش» خود را بهکار خواهد گرفت.
وی افزود: باید رسانهها و تصاویر و تبلیغات، حرکتهای خیرین را به مردم نشان دهند تا معلوم شود افرادی حاضرند برای شهر و روستا و کشور از داشتههای خود بگذرند و برای پیشرفت آموزش سرمایهگذاری کنند.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت ساخت مدارس الگو و با کیفیت گفت که هدف، صرفاً ساختن بنای فیزیکی نیست بلکه فراهم کردن ابزار و کیفیتی است که دانشآموزان از آن علم و دانایی دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر به بچهها میدان بدهیم و راه را باز کنیم، آنها میتوانند جاهایی بروند که ما ندیدهایم و کارهایی انجام دهند که ما نتوانستیم.
پزشکیان سپس به مسائل ساختوساز و تأخیر در اجرای پروژهها اشاره کرد و مجلس و دولت را مسئول برخی مشکلات دانست و از کلنگزنیهای متعدد بدون تأمین مالی انتقاد کرد و گفت: چنین رویهای به تورم و فشار بر اقشار محروم میانجامد.
به گفته وی، ما نزدیک پنج میلیون میلیارد تومان پروژه کلنگزنیشده داریم که خاک میخورد و نمایندگان و دولت باید رویکرد علمی و واقعبینانهتری در اجرا اتخاذ کنند.
وی درباره معیشت فرهنگیان و مردم نیز اعلام کرد: دولت راهکارهایی برای حل مسائل معیشتی معلمان و مردم خواهد یافت.
پزشکیان افزود: کوچکسازی دولت و جلوگیری از چاپ پول بیحساب از راهکارهایی است که باید پی گرفته شود تا تورم کاهش یابد و فشار اقتصادی از دوش اقشار آسیبپذیر برداشته شود.
پزشکیان در ادامه با اشاره به تجربههای استانی گفت: در سیستان و بلوچستان بیش از بیست مدرسه توسط مردم و نیکوکاران در حال ساخت است و تاکید کرد: اگر نگاهها را عوض کنیم، همه کار شدنی است.
وی همچنین به ضرورت برنامهریزی دقیق برای تأمین آب و انرژی و هماهنگی توسعه با منابع آبی اشاره کرد و هشدار داد: در صورت مدیریت نادرست، تعطیلی کارخانهها و افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی اجتنابناپذیر خواهد بود.
رئیسجمهور تاکید کرد: آموزش باید در اولویت باشد و سرمایهگذاری در کودکان و دانشآموزان را «معدنی گرانبهاتر از طلا» خواند و گفت: دولت مصمم است با تدبیر و برنامهریزی، الگوهای موفق آموزشی را در سراسر کشور پیاده کند.
لزوم تحقق عدالت آموزشی در عمل
سید فواد حسینی نیز در جلسه ، اظهار کرد: مردم کردستان در سالهای اخیر با روحیهای مثالزدنی، بخشهایی از داراییهای خود را برای ساخت مدارس و توسعه آموزش در مناطق محروم اهدا کردهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان کردستان بیش از ۳۲۴ هزار دانشآموز در قالب ۲۴۳ کانون مهربانی مدرسه مشغول تحصیل هستند، افزود: حدود ۲۱ درصد از دانشآموزان استان در مناطق روستایی تحصیل می کنند و ۵۸ درصد مدارس نیز در روستاها واقع شدهاند که این امر بیانگر تحقق عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به تلاش برای توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت آموزش، گفت: بر این اساس تابستان سال گذشته و در قالب طرح "توانا" ۹۷ درصد معلمان دوره ابتدایی و متوسطه در دوره های آموزشی شرکت کردند.
حسینی یادآور شد: در قالب طرح شهید عجمیان چهار هزار و ۵۵۰ کلاس درس در استان با مشارکت اولیا، خیرین و مردم تعمیر و بازسازی شده که این امر نشان دهنده روح ایثار و مشارکت اجتماعی مردم استان است.
وی با تقدیر از رییسجمهور به دلیل طرح و پیگیری نهضت توسعه عدالت آموزشی و توجه به آموزش و پرورش به عنوان اولویت نخست دولت، اظهار کرد: ما نیز در استان کردستان آمادگی داریم با اتکای به ظرفیت مردمی، مسیر توسعه آموزشی را با شتاب بیشتری ادامه خواهد داد.
المیرا صیدی، دانشآموز برگزیده المپیاد دانشآموزی نیز در این نشست گفت: ما باور داریم در دولت چهاردهم صدای مناطق محروم و کمبرخوردار شنیده میشود.
وی با بیان اینکه آرزوی مشترک ما تحقق عدالت آموزشی در عمل و در کلاسهای درس است، افزود: دانشآموزان استانهای کمتربرخوردار حق دارند از کلاسهای استاندارد و فرصتهای برابر رشد همچون دانشآموزان پایتخت و شهرهای بزرگ بهرهمند باشند.
آیلا فاتحی، دانشآموز برگزیده و اهل روستای کرجو از توابع شهرستان سنندج نیز اظهار کرد: سالها بود آرزوی داشتن مدرسهای مناسب داشتیم اما فرسودگی مدرسه باعث ترک تحصیل بسیاری از دانشآموزان شد.
وی ادامه داد: آغاز نهضت توسعه عدالت آموزشی همچون نوری در تاریکی بود و ساخت مدرسه جدید نشان از توجه به آیندهسازان کشور دارد.
این دانش آموز سنندجی افزود: ساخت مدرسه تنها ایجاد یک بنا نیست، بلکه ساخت آینده ماست و امروز با انگیزه بیشتری درس میخوانیم و باور داریم روزی معلم، پزشک یا مسئول خواهیم شد.
توران نادری، خیر مدرسهساز و از اهالی شهرستان دیواندره که در حرفه خیاطی مشغول به کار است، نیز در این نشست گفت: به دنبال از دست دادن فرزند دانشآموزم در حادثه رانندگی، تصمیم گرفتم دیه او را به ساخت مدرسهای ۶ کلاسه اختصاص دهم.
وی ادامه داد: مردم شهرستان دیواندره نیز در این کار خیر ما را همراهی کردند و هر کس به اندازه توانش سهمی داشت.
محمدلایق رسایی، دهیار روستای دَری از توابع مریوان نیز در سخنانی گفت: مردم این منطقه سالها چشمانتظار تحقق عدالت آموزشی بودند و نزدیک به ۱۰ سال برای ساخت مدرسه جدید تلاش کردند اما هر بار با موانعی روبهرو شدند.
وی با اشاره به اینکه از سال گذشته با شعار «ایران برای همه» اتفاق تازهای افتاد و مردم محلی پای کار آمدند، گفت: مدرسه جدید روستا نمادی از همدلی مردم و دولت در مسیر عدالت آموزشی است.
این دهیار مریوانی یادآور شد: ساختن مدرسه، ساختن فرداست و باید با همراهی مردم و حمایت دولت کاری کنیم که هیچ کودکی از آموزش محروم نماند.