باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین اسماعیلی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار اجاره داشته است. از سوی دیگر، این سامانه توانسته بخش عمده‌ای از مشکلات موجود، از جمله معاملات صوری و گران‌فروشی در بازار مسکن را برطرف کند.

وی ادامه داد: این سامانه از سال گذشته در بخش اجاره مسکن فعال شده و در حال حاضر در بخش خرید نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ موضوعی که توانسته بازار را به سمت آرامش و ثبات نسبی سوق دهد.

او با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه خودنویس بخش قابل توجهی از دلالی و سوداگری در این حوزه برچیده شده است، افزود: این سامانه نقش مؤثری در افزایش رضایت از قراردادها میان موجران و مستاجران داشته و زمینه‌ساز صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده است؛ موضوعی که خود گامی بزرگ در بهبود وضعیت بازار مسکن محسوب می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه شفافیت در روند معاملات و حذف دلالی و سوداگری از مهم‌ترین مزایای این سامانه است، گفت: سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش نقش واسطه‌ها کمک کرده است.

وی افزود: سامانه خودنویس می‌تواند به کاهش هزینه‌های مرتبط با خرید و فروش املاک کمک کند. این سامانه با حذف واسطه‌ها و کاهش نیاز به مشاوران، هزینه‌های مربوط به کمیسیون‌ها و خدمات مشاوره‌ای را به حداقل رسانده است.

او تأکید کرد: یکی از مشکلات بزرگ بازار مسکن، نبود شفافیت در معاملات است. سامانه خودنویس با ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و قابل دسترسی برای عموم، موجب کاهش تخلفات و افزایش اعتماد میان فعالان بازار شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به طور قطع بازار مسکن را به سمت رونق و ثبات بیشتر هدایت خواهد کرد.