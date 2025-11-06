سرمربی تیم ملی فوتسال اظهار داشت: در بازی با افغانستان سیلی خوردیم و جایش روی صورت من ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی سرمربی تیم فوتسال ایران درباره توقف مقابل افغانستان در دومین دیدار در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: قطعا من نتوانستم بازیکنان را برای این بازی به انگیزه کافی برسانم‌. به تیم افغانستان احترام می‌گذارم آنها با همه توان بازی کردند.

وی گفت: بازیکنان ایران از قبل مقابل افغانستان خودشان را برنده میدان می‌دانستند. باید قبول کنیم فوتبال در دنیا به تلاش بازیکنان بستگی دارد نه اسم آنها. تیم فوتسال افغانستان بیشتر از ما تلاش کرد. ما وقتی بازی را خوب شروع کردیم خودمان را برنده میدان می‌دانستیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران عنوان کرد: بعد از بازی خیلی خوبی که با مراکش داشتیم اصلا توقع نمی‌رفت با چنین کیفیتی مقابل افغانستان بازی کنیم. مسابقه بعد را در پیش داریم و اگر به دنبال صعود هستیم بازی بعدی برای ما مهم است و باید پیروز شویم تا صعود کنیم.

شمسایی عنوان کرد: اصلا صحبت‌هایی که قبل از بازی مقابل افغانستان داشتیم هیچ کدام توجیهی برای مسائل فنی نیست. هر چیزی سر جای خودش است. به خاطر ضعفی که داریم دستمان را بالا می‌بریم. بعد از بازی مقابل مراکش فکر کردیم به خواسته‌هایمان رسیدیم اما بازی مسیر دارد.

وی گفت: باید حرفه‌ای رفتار کنیم و بازی مقابل افغانستان هم فراموش کنیم. بازی بعدی خیلی مهم است و اگر به دنبال صعود هستیم باید از این مسیر عبور کنیم.

شمسایی در مورد داوری گفت: در مورد داوری صحبت نمی‌کنم،کاری از دستمان برنمی‌آید، ما خودمان مشکل داشتیم. بازیکن وقتی موقعیت خوب را به گل نمی‌رساند اینجا مقصر داور نیست. افغانستان از ما باانگیزه‌تر بود.

وی گفت: اتفاقاتی که در دیدار با افغانستان در رده جوانان افتاد به هیچ عنوان به من و تیمم ربط ندارد، من روز اول گفتم به بازیکنان گفتم باید ببینیم از دل مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی چه چیزی می‌خواهیم. دو رقیب ما در آسیا در این مسابقات حضور دارند، بنابراین ما از پیش برنده نیستیم. امروز مقابل افغانستان چک خوردیم.

وی گفت: این تیم در حال تلاش است و همه تیم‌ها در حال جنگیدن هستند، بازیکنان براساس اسم به موفقیت نمی‌رسند، بلکه تلاش آنها مهم است. در هر صورت این بازی تمام شد، عذرخواهی می‌کنم.

منبع: ایرنا