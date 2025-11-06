باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مجتبی اکبرپور، جوجیتسوکار کشورمان، برای اولین بار مدال طلای رقابتهای پاراجوجیتسو جهان در تایلند را برای ایران به ارمغان آورد.
همچنین در بخش مستر (بزرگسالان) این مسابقات، ایمان آقاپور و علی عراقی جویباری هر دو صاحب مدال برنز شدند و با کسب دو نشان ارزشمند دیگر، کاروان ایران را در جدول مدالها ارتقا دادند.
لازم به ذکر است که این رقابتها هنوز ادامه دارد و جامعه ورزش ایران امیدوار است با تداوم درخشش قهرمانانش، شاهد کسب مدالهای بیشتری در ردههای سنی مختلف باشد.