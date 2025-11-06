کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران گفت: پیشنهاد ما این است که افراد در نوسانات شدید وارد بازار نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و اظهار کرد: هفته گذشته بازار طلا تحت تأثیر نوسانات قیمت انس جهانی قرار داشت. قیمت انس جهانی تقریباً در حدود ۴۰۰۰ دلار باقی ماند و در این هفته آرامش نسبی در بازار حاکم بود. پیش‌بینی‌هایی که پیش از این شده بود، نشان‌دهنده همین آرامش بود و افزایش قابل توجهی در قیمت طلا مشاهده نکردیم.

امیریان در ادامه به وضعیت معاملات طلا اشاره کرد و گفت: معاملات طلا تقریباً در هر گرم ۱۰ میلیون و ۴۸۷ هزار تومان انجام شد.

او با ارائه توصیه‌ای به خریداران و متقاضیان بازار طلا گفت: در شرایط کنونی که بازار آرام است، بهترین زمان برای خرید و فروش است. نوسانات زیاد می‌تواند منجر به ضرر برای مردم عادی شود؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که در نوسانات شدید وارد بازار نشوند، اما در این شرایط آرام، فرصت خوبی برای خرید فراهم است.

برچسب ها: اتحادیه طلا ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
برچیده شدن بساط خالی‌فروشی برخی از سکو‌های برخط طلا با آیین‌نامه جدید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
خوشبحال کسایی که طلا دارند دریغ از یک گرم طلا بعد دهک ۸ هم باشی چرا خودم هم نمیدانم تازه دریغ از سهام عدالت گناه ما متولد دهه چهل تهران دمتان گرم با این کارشناسان دهک بندی
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
خب مشکل حل شد کی بریم تخم مرغ و دنبه و برنج نیم دانه بخریم این مشکلمون رو هم راهنمایی کنید
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
هیچ ضرری توش نیست تا میتونید بخرید. طلا و قیمتش در ایران آبستن حوادث و سیاست های خارجی است.
کی تا حالا طلا خریده و ضرر کرده؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعادت رحیمی
۱۳:۵۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چی بدیم طلا نون نداریم بخوریم موندیم تو خرج روز مره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
مردم را گول نزن
۱
۴
پاسخ دادن
کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده‌اند
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در کلان‌شهر‌ها طی ۵ روز آینده
توزیع یک سوم نهاده مصرفی در سامانه بازارگاه
واگذاری بنادر ماهیگیری گامی موثر در افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی
آخرین اخبار
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در کلان‌شهر‌ها طی ۵ روز آینده
توزیع یک سوم نهاده مصرفی در سامانه بازارگاه
کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده‌اند
واگذاری بنادر ماهیگیری گامی موثر در افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم