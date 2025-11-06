کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران گفت: پیشنهاد ما این است که افراد در نوسانات شدید وارد بازار نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و اظهار کرد: هفته گذشته بازار طلا تحت تأثیر نوسانات قیمت انس جهانی قرار داشت. قیمت انس جهانی تقریباً در حدود ۴۰۰۰ دلار باقی ماند و در این هفته آرامش نسبی در بازار حاکم بود. پیش‌بینی‌هایی که پیش از این شده بود، نشان‌دهنده همین آرامش بود و افزایش قابل توجهی در قیمت طلا مشاهده نکردیم.

امیریان در ادامه به وضعیت معاملات طلا اشاره کرد و گفت: معاملات طلا تقریباً در هر گرم ۱۰ میلیون و ۴۸۷ هزار تومان انجام شد.

او با ارائه توصیه‌ای به خریداران و متقاضیان بازار طلا گفت: در شرایط کنونی که بازار آرام است، بهترین زمان برای خرید و فروش است. نوسانات زیاد می‌تواند منجر به ضرر برای مردم عادی شود؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که در نوسانات شدید وارد بازار نشوند، اما در این شرایط آرام، فرصت خوبی برای خرید فراهم است.