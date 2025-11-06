رئیس مجلس گفت: روابط بین ایران و پاکستان از نظر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بسیار دیرینه و عمیق است و دو کشور دارای منافع مشترک فراوانی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف در نشست هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با اعضای اتاق بازرگانی پاکستان در اسلامآباد گفت: از ملت، دولت و نیروهای مسلح، گروه ها و احزاب پاکستان برای حمایت جانانه از ملت و نیروهای مسلح ایران در جنگ ۱۲ روزه و محکوم کردن این تجاوز تقدیر و تشکر می کنم و این شجاعت، روحیه عدالت خواهی و حمایت همیشه در ذهن، روح و روان ملت ایران باقی خواهد ماند و بدون شک این روحیه حق طلبی و عدالت خواهی در میان امت و کشورهای اسلامی هم خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: روابط بین ایران و پاکستان از نظر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بسیار دیرینه و عمیق است و دو کشور که برادر، مسلمان و همسایه هستند، منافع مشترک فراوانی دارند البته دوستان خوبی داریم و بیتردید دشمنان بدی نیز وجود دارند.
وی ادامه داد: این دیدار فرصتی بسیار مغتنم است، بهویژه در عصری که دوران فناوری، دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال است. این تحولات تنها محدود به حوزههای پولی و بانکی نیست، بلکه در همه عرصهها فناوریها تغییرات بزرگی در زندگی انسانها ایجاد کردهاند و بیشک کشورهای اسلامی نباید از این ظرفیت عظیم عقب بمانند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در دولتها و مجالس گذشته و کنونی بهطور روشن بر اولویت توسعه روابط با همسایگان متمرکز بوده است. بهویژه در حوزههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی تلاش کردهایم این ارتباطات را از گذشته بسیار قویتر و مؤثرتر دنبال کنیم.
قالیباف در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بهطور خاص، اگر بخواهیم درباره پاکستان صحبت کنیم، فرصتهای بسیار بزرگی برای همکاری میان دو کشور فراهم است و هر یک از ما مزیتهایی داریم که کشور همسایهمان امروز میتواند به آنها نیاز داشته باشد؛ چه بهتر که با بهرهگیری از این مزیتهای مکمل، همکاریهای خود را گسترش دهیم و پروژههای مشترک را به اجرا درآوریم.
وی، یادآور شد: البته در کنار این فرصتها، چالشهایی نیز وجود دارد و اگر بتوانیم همکاریهای اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دهیم، بهویژه در حوزه اقتصاد، بسیاری از این چالشها نیز بهتدریج از میان خواهند رفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتها و فرصت های گسترده ایران، ادامه داد: در کشور ما فرصتهای فراوانی در حوزههایی مانند دارو، علوم پزشکی، فناوری نانو و همچنین در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد و طی سالهای اخیر، با وجود همه تحریمهای ظالمانهای که آمریکا بر ما تحمیل کرده، دستاوردهای بزرگی در این حوزهها حاصل شده و امروز در برخی زمینهها در مرز علم و دانش و تولید تجهیزات پیشرفته حرکت میکنیم.
ایران و پاکستان باید همکاریهای اقتصادی، انرژی و پتروشیمی را توسعه دهند
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه در بخشی از زمینه ها در لبه عمل و دانش و تولید امکانات و تجهیزات در این بخش حرکت می کنیم، تأکید کرد: به عنوان نمونه، در حوزه تجهیزات پزشکی ظرفیتهای چشمگیری در کشور ما ایجاد شده است. دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه در کنار این ظرفیت ها با برخی مشکلات نیز مواجه هستیم، گفت: به عنوان مثال در حوزههای مالی و بانکی که همواره از چالشهای جدی در روابط اقتصادی میان کشورها بوده است. البته، همانطور که از دوستان حاضر در جلسه نیز شنیدم، پیشنهادهای روشنی برای رفع این موانع و ایجاد مسیرهای عملی وجود دارد که میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای دو کشور شود.
وی افزود: علاوه بر مسائل مالی و بانکی، ما نیازمند توجه ویژه به زیرساختهای لجستیکی هستیم. به نظر میرسد دولتهای ایران و پاکستان باید در این زمینه هماهنگی و تسهیلگری لازم را برای بخش خصوصی و هلدینگهای اقتصادی انجام دهند تا هم مبادلات پولی و بانکی و هم امور حملونقل و ترانزیتی میان دو کشور تسهیل شود.
قالیباف یادآور شد: اگر بتوانیم این بستر را به شکل مؤثری فراهم کنیم، شرکتهای کوچک و متوسط و هلدینگها و شرکتهای بزرگ میتوانند با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت کنند و این اقدام بهویژه در توسعه تجارت مرزی میان دو کشور اهمیت دارد و میتواند نقش تعیینکنندهای در گسترش روابط اقتصادی و افزایش رفاه مرزنشینان ایفا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سطح کنونی مبادلات اقتصادی میان دو کشور، گفت: در حال حاضر سقف مبادلات تجاری ایران و پاکستان حدود ۳ میلیارد دلار است، که این رقم با توجه به ظرفیتهای عظیم دو کشور، به هیچ وجه قابل قبول پذیرش نیست، ما دو ملت برادر و دوست هستیم و ایران جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر و پاکستان بیش از ۲۵۰ میلیون نفر دارد و چنین ظرفیت انسانی، جغرافیایی و اقتصادی ایجاب میکند سطح همکاریهای ما بسیار فراتر از وضعیت فعلی باشد.
وی افزود: همانطور که اشاره شد، در حوزههایی مانند کشاورزی و دامداری فرصتهای بسیار خوبی در پاکستان وجود دارد و خداوند این امکانات را در اختیار مردم این کشور قرار داده است و ما باید از این ظرفیتها و فرصت ها به نحو مطلوب استفاده کنیم. برای مثال، ایران بخشی از تولیدکنندگان برنج در منطقه است و حتی برنج باکیفیتی هم تولید میکند، اما در عین حال به دلیل نیاز بازار، بخشی از برنج مصرفی خود را وارد میکند و واقعاً جای تأسف است که به جای استفاده از ظرفیت پاکستان، از هزاران کیلومتر آنسوتر واردات انجام دهیم و هزینههای حملونقل و زمان بیشتری صرف کنیم، در حالی که میتوانیم این نیاز را از کشور همسایه تأمین کنیم.
قالیباف تصریح کرد: در مقابل، ایران نیز ظرفیتهای مهمی در حوزه انرژی دارد که میتواند بهصورت پایدار و مقرونبهصرفه در اختیار پاکستان قرار گیرد و اگر همکاریها را کمی منسجمتر، دقیقتر و بلندمدتتر پیش ببریم، میتوانیم در زمینه انرژی، پتروشیمی و بهویژه تولید و تأمین کود اوره که از نیازهای اساسی بخش کشاورزی پاکستان است همکاریهای مؤثری داشته باشیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: بهویژه استانهای جنوبی پاکستان به دلیل نزدیکی جغرافیایی، میتوانند از انرژی پایدار ایران بهرهمند شوند و این موضوع نهتنها به نفع پاکستان بلکه به سود هر دو کشور و به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو ملت کمک خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در سفر اخیر۱۲ سند بین دولت های ایران و پاکستان امضا شد و یکی از این سندها در مورد بحث تجارت آزاد است و در ایران ما لیست اقلامی که باید اتفاق بیفتد را قطعی کردیم و منتظر هستیم که مسئولان پاکستانی به سرعت لیست را مشخص کنند و معتقدم این آغاز بسیار خوبی خواهد بود البته بحث مربوط به تهاتر در اقلامی انجام می شود که می تواند بخشی از مشکلات پولی و بانکی را حل کند و ما حتی برای اقلام خاص و تهاتر در مرز این فرصت را فراهم کردیم که ثبت سفارش را به طور کامل حذف کنیم و در واقع در خود گمرک این تهاترها در مرز انجام شود و قبض انباری که مبنا قرار میگیرد را همانجا صادر میکنیم تا تسهیلگری انجام شود.
