دیدار ملوان و شمس آذر در هفته دهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش سیروس قایقران میزبان شمس آذر قزوین بود.

در نیمه اول ۲ تیم علی رغم داشتن موقعیت‌های روی دروازه یکدیگر به تساوی بدون گل رسیدند.

در نیمه دوم حملات ملوان برای زدن گل شدت گرفت. در دقیقه ۵۶ محمد جواد آزاده هافبک شمس آذر با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد تا کار برای شمس آذر سخت‌تر شود.

 در دقیقه ۵+۹۰ داور با کمک VAR یک پنالتی به سود ملوانی‌ها اعلام کرد که این موضوع با حواشی و وحید رضایی اخراج سرمربی شمس آذر همراه شد.

پس از ۱۰ دقیقه که بازی با متوقف شده بود مهدی عبدی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت، اما علیرضا جعفرپور دروازه بان شمس آذر به خوبی ضربه او را مهار کرد تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، ملوان بندر انزلی ، شمس آذر قزوین
