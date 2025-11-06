باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به پیشرفت چشمگیر پروژه راه‌آهن میانه – اردبیل اظهار داشت: پروژه راه‌آهن میانه – اردبیل یکی از طرح‌های کلیدی و مهم در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های کشور است.

وی ادامه داد: این پروژه به‌عنوان تلاشی بزرگ برای بهبود دسترسی و تسهیل حمل‌ونقل در منطقه شمال‌غرب ایران شناخته می‌شود.

بازوند بیان کرد: با هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و امیدواریم موجب افزایش اعتماد و ارتقای سرمایه اجتماعی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای این پروژه سال‌های طولانی زمان برده و اکنون در سال ۱۴۰۴، با اتمام مراحل پایانی و نهایی شدن برنامه زمان‌بندی، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی اضافه کرد: تمامی تلاش‌ها برای تکمیل این طرح انجام شده و منابع مالی مورد نیاز نیز تأمین گردیده است. ارزش ریالی این پروژه ۱۰ هزار میلیارد تومان و ارزش روز آن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

او درباره مشخصات فنی پروژه توضیح داد: این طرح از پروژه‌های سنگین ریلی کشور به شمار می‌رود؛ به‌طوری که تمامی ریل‌های مورد نیاز آن تأمین شده و طول کل تونل‌ها ۳۲ کیلومتر و طول پل‌ها نیز ۵ کیلومتر است.

بازوند افزود: این پروژه با وجود چالش‌های فنی و شرایط سخت جغرافیایی در مناطق مختلف، به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تأکید کرد: امیدواریم با اتمام پروژه راه‌آهن میانه – اردبیل، اعتماد عمومی افزایش یابد و این طرح به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه کمک کند. این پروژه نه تنها به‌عنوان یک دستاورد مهندسی مطرح است، بلکه می‌تواند نمادی از تلاش‌های جمعی و همبستگی ملی نیز به شمار آید.