مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) گفت: در ۷ ماهه امسال ۳۷ هزار و ۸۰۴ تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار از طریق این کرد وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسين نوحى مديركل گمرک فرودگاه امام (ره) گفت: در ۷ ماهه امسال ۳۷ هزار و ۸۰۴ تن كالا به ارزش ۶ ميليارد و ۱۶۰ میلیون دلار از طریق اين کرد وارد کشور شد. 

 نوحی افزود: عمده كالاهاى وارداتى از طریق اين گمرک شامل طلا، تلفن همراه، دارو و مواد اوليه دارو، قطعات و تجهيزات پزشكى بوده است.

 وی اظهار داشت: در ۷ ماهه امسال تشريفات گمرکى تجهيزات پزشكى به ارزش ۷۹۵ ميليون دلار، تلفن همراه به ارزش یک ميلیارد دلار، دارو به ارزش ۳۶۶ ميليون دلار و طلا به ارزش یک میلیارد و ۹۴۱ دلار از اين اداره كل انجام شده است.

مديركل گمرک فرودگاه امام (ره) در خصوص صادرات كالا از طریق گمرک فرودكاه امام (ره) گفت: ارزش كالاهاى صادراتى امسال ۱۴۳ ميليون دلار بوده كه عمده كالاهاى صادراتى دارو و زعفران بوده است.

نوحی در خصوص تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر افزود: در حوزه مسافری از طریق گمرک فرودگاه امام (ره) حدود ۳ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۳ نفر مسافر از مرز هوایی این گمرک تردد داشته اند که از این تعداد یک میلیون و ۹۴۹ هزار و ۸۲۱ نفر مسافر ورودی و یک میلیون و ۸۹۷ هزار و ۸۹۲  مسافر خروجی بوده‌اند که خدمات و تشریفات گمرکی کالای همراه مسافرین را همکاران ما با کنترل‌های نامحسوس و در کمترین زمان ایستایی انجام داده‌اند.

منبع: گمرک

