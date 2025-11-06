ذوب آهن در هفته دهم لیگ برتر موفق شد در خانه گل گهر به برتری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال گل گهر سیرجان از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش شهید سلیمانی میزبان ذوب آهن بود.

در دقیقه ۳۰ ارسال حسن‌شوشتری داخل محوطه جریمه ابتدا با ضربه سر شایان مصلح و واکنش گروسیان دروازه بان گل گهر سیرجان دفع شد، اما در ریباند آرش قادری دروازه را باز کرد.

نیمه اول این بازی با برتری ذوبی‌ها به پایان رسید.

در دقیقه ۵۲ ضدحمله سریع بازیکنان گل‌گهر با ارسال نوید عاشوری همراه شد و مهدی تیکدری با یک والی تماشایی بازی را به تساوی کشید.

در دقیقه ۶۶ ضدحمله سریع بازیکنان ذوب آهن با ارسال امیرحسین جدی پدرام قاضی پور موفق شد دروازه گروسیان را باز کند.

شاگردان مهدی تارتار در ادامه تلاش زیادی برای تساوی این بازی کردند، اما در نهایت نتوانستند مانع از شکست خانگی شان شوند.

ذوب آهن با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول صعود کرد.

گل گهر نیز با ۱۳ امتیاز در رده هفتم قرار دارد.