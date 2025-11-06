تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی با اقتدار موفق به شکست قطر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال مردان ایران امروز پنجشنبه ۱۵ آبان در دومین دیدار خود در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به مصاف قطر رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان پیمان اکبری با اقتدار و در سه ست متوالی با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح میدان شدند تا دومین برد متوالی خود را کسب کنند و پنج امتیازی شوند.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود روز گذشته سه بر دو بحرین را شکست داده بود.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز شنبه ۱۷ آبان در سومین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف ترکیه می‌رود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ، قطر ، والیبال
خبرهای مرتبط
بازی های همبستگی کشورهای اسلامی؛
شکست تیم ملی والیبال زنان ایران مقابل ترکیه
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ پیروزی دختران ایران برابر هند
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛
والیبالیست‌های ایرانی گام اول را محکم برداشتند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
روزبه غفاری فرید
۱۴:۲۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این کشور ترکیه عجیب کشوریست . از یک طرف با اروپا نرد دوستی و بازی فوتبال و .... داره و از طرفی بک کشور اسلامی محسوب میشه و با خاورمیانه و کشورهای اینطرف طرح دوستی داره . مدام تلاش در وارد شدن به اتحادیه اروپا را داره و از طرفی نمیتونه منکر مسلمان بودن خودش باشه . عجیبه .
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خوبه!!!
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ایول
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
این شد چیزی یواش یواش راه می افتند واقعا مقابل ۳/۲ مسخره بود
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آخر چطور ممکن هست یدفعه 90 درصد بازیکنان کنار می‌رود!؟ ما بجای ترمیم و تقویت همیشه تغییر ایجاد کردیم و باز به مشکل برخواهیم خورد. از اینکه مرتضی شریفی نیس خوشحالیم اساسا یکی از علت‌های همیشه باخت ما بود و 50 درصد تیم رو خراب کرده بود. البته در مقابل تیم‌های قدرتمند این صعف قشنگ به چشم می آمد و در مقابل تیم‌های ضعیف محسوس نبود
۱۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمال
۲۳:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
همه انسانها اشتباه میکنند.
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
آاس رم ۲-۰ اودینزه/ گرگ‌ها صدرنشین جدید ایتالیا + فیلم
آخرین اخبار
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
آاس رم ۲-۰ اودینزه/ گرگ‌ها صدرنشین جدید ایتالیا + فیلم
دومین مدال شنای ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ کسب مدال برنز در بخش تیمی
بیانیه باشگاه پرسپولیس؛ مقابل فشار و بی‌عدالتی، سکوت نخواهیم کرد
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
رایو وایکانو ۰-۰ رئال مادرید/ دست و پا زدن شاگردان آلونسو در باتلاق وایکاس
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
شکست ناپولی و آتالانتا/ نخستین تجربه دروسی روی نیمکت جنوا با مساوی همراه بود
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
حذف ایدنی از مرحله سوم جام جهانی شطرنج/ مقصودلو تنها نماینده ایران در دور چهارم
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است