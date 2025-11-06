باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال مردان ایران امروز پنجشنبه ۱۵ آبان در دومین دیدار خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف قطر رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.
شاگردان پیمان اکبری با اقتدار و در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح میدان شدند تا دومین برد متوالی خود را کسب کنند و پنج امتیازی شوند.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود روز گذشته سه بر دو بحرین را شکست داده بود.
تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز شنبه ۱۷ آبان در سومین دیدار خود در این رقابتها به مصاف ترکیه میرود.