باشگاه خبرنگاران جوان - اخیرا برخی افراد سودجو با هدف سواستفاده، اقدام به ایجاده صفحات مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده کرده که این سایتها معتبر نیستند و دارندگان خودروهای فرسوده برای شرکت در طرح جایگزنی و نوسازی خودروهای خود، باید فقط به سامانه ملی مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده کشور، مراجعه کنند.
در حال حاضر تنها سامانه ملی مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده کشور، درگاه رسمی ستاد نوسازی نوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی https://nnhk.ir/ است و متقاضیان جهت ثبت نام برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خود میتوانند از طریق این آدرس و یا پیامک به سرشماره (۹۸۳۰۰۰۸۶۲۴۱) اقدام کنند.
گفتنی است؛ اخیرا برخی افراد سودجو با ایجاد صفحات غیرمجاز و درگاههای مشابه اقدام به ثبت نام جهت اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده کرده که آدرس و نام صفحات آنها به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده شباهت دارد و با ارسال پیامکهای جعلی اقدام به سوءاستفاده میکنند.