باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صورت‌حساب الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر شفافیت مالیاتی و بهبود فرآیند اخذ مالیات شناخته می‌شود. اجرای این طرح، به‌گفته کارشناسان، نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد داشت.

در همین راستا، حسن رضایی، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی (توجه: در متن اصلی مسکن ذکر شده بود که اصلاح گردید)، اظهار داشت: اجرای صورت‌حساب الکترونیکی در کشور، یکی از راهکارهای اساسی است که به‌منظور بهبود نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

او بیان کرد: این طرح برای تکمیل نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات اقتصادی به مرحله اجرا درآمده و تاکنون تأثیرات مثبتی در این حوزه به همراه داشته است.

وی با اشاره به افزایش شفافیت مالی از طریق این طرح گفت: با استفاده از صورت‌حساب‌های الکترونیکی، تمامی معاملات به‌صورت برخط (آنلاین) ثبت می‌شوند که این امر به شفافیت بیش از پیش کمک می‌کند.

رضایی به کاهش فرارهای مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: با ثبت دقیق و سریع اطلاعات مالی، امکان شناسایی و پیگیری موارد فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: کاهش هزینه‌های اداری و زمان‌بر بودن فرآیندهای مالیاتی، به کمک فناوری‌های نوین محقق خواهد شد.

رضایی به تأثیرات مثبت اجرای صورت‌حساب الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با ثبت الکترونیکی، امکان تقلب و دستکاری در اطلاعات مالی کاهش می‌یابد و شفافیت بیشتر، افراد و شرکت‌ها را به پرداخت به موقع مالیات خود ترغیب می‌کند.

وی افزود: با کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به فرآیندهای مالیاتی، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت.

گفتنی است بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی مانند استونی و دانمارک با پیاده‌سازی سیستم‌های مشابه، نتایج مثبتی در کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی خود شاهد بوده‌اند. این کشورها با استفاده از فناوری‌های نوین، توانسته‌اند نظام مالیاتی خود را به میزان چشمگیری بهبود بخشند.

اجرای صورت‌حساب الکترونیکی در کشور می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی شناخته شود. با توجه به تجربیات موفق کشورهای دیگر و نتایج مثبت این طرح، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک تأثیرات گسترده‌تری در این زمینه مشاهده شود.