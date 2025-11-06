وزیر نفت از برنامه‌ریزی برای تسریع در توسعه میدان‌های مشترک خبر داد و گفت که با رفع گلوگاه‌های تامین سرمایه، این شتاب بیشتر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد در حاشیه برگزاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به میدان آزادگان به‌عنوان یکی از میدان‌های بزرگ و مشترک، اظهار داشت: سال‌هاست توسعه این میدان که یک مگافیلد بسیار بزرگ است، با شتاب و سرعت لازم پیش نرفته است. بخشی از این تأخیر، به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالی بوده است.

وی با بیان اینکه اکنون شرایط برای شتاب‌بخشی به توسعه این میدان فراهم شده، افزود: در مورد سایر میدان‌های مشترک نیز چنین شرایطی وجود دارد.

وزیر نفت با تأکید بر ضرورت رفع موانع مالی، ابراز امیدواری کرد با رفع بعضی گلوگاه‌های تأمین سرمایه، این شتاب بیشتر شود.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: میدان مشترک ، میدان نفتی
