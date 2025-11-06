باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: طی چند سال گذشته، به‌دلیل تأکید قانون‌گذار بر الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها از نظر تعداد و میزان لیتراژ سوخت‌گیری با محدودیت‌هایی همراه بوده‌اند؛ اما جمع‌آوری این کارت‌ها در دستور کار نیست و نخواهد بود.

او تأکید کرد: با این حال، مردم باید برای کمک به سایر هموطنانی که کارت سوخت شخصی ندارند، از کارت سوخت خود استفاده کنند تا استفاده از کارت‌های جایگاه‌ها بهینه شود.

نواز ادامه داد: در برخی مسیرهای مواصلاتی پرتردد، تصمیماتی برای افزایش تعداد این کارت‌ها نیز اتخاذ شده است؛ اما در هر حال، مردم حتماً کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند و از آن، به‌ویژه در بخش غیر یارانه‌ای (۳۰۰۰ تومانی) استفاده کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران تأکید کرد: اگر همه متقاضی استفاده از کارت جایگاه باشند، شارژ کارت‌ها قبل از پایان شبانه‌روز به اتمام می‌رسد و این امر برای سایر هموطنانی که کارت ندارند مشکل‌آفرین خواهد شد و جایگاه نیز امکان پاسخگویی نخواهد داشت.