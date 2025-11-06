سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور اعلام کرد: کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها جمع‌آوری نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: طی چند سال گذشته، به‌دلیل تأکید قانون‌گذار بر الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها از نظر تعداد و میزان لیتراژ سوخت‌گیری با محدودیت‌هایی همراه بوده‌اند؛ اما جمع‌آوری این کارت‌ها در دستور کار نیست و نخواهد بود.

او تأکید کرد: با این حال، مردم باید برای کمک به سایر هموطنانی که کارت سوخت شخصی ندارند، از کارت سوخت خود استفاده کنند تا استفاده از کارت‌های جایگاه‌ها بهینه شود.

نواز ادامه داد: در برخی مسیرهای مواصلاتی پرتردد، تصمیماتی برای افزایش تعداد این کارت‌ها نیز اتخاذ شده است؛ اما در هر حال، مردم حتماً کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند و از آن، به‌ویژه در بخش غیر یارانه‌ای (۳۰۰۰ تومانی) استفاده کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران تأکید کرد: اگر همه متقاضی استفاده از کارت جایگاه باشند، شارژ کارت‌ها قبل از پایان شبانه‌روز به اتمام می‌رسد و این امر برای سایر هموطنانی که کارت ندارند مشکل‌آفرین خواهد شد و جایگاه نیز امکان پاسخگویی نخواهد داشت.

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ملت دیگه دارن سینه خیز خرج زنگی در میارن ،با گرونی فقط جیب دولت پر میشه، دوباره بعد از مدتی برمی گردیم به همین م
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یکی از دلایل قاچاق سوخت کارت جایگاه داران است سهمیه آزاد کارت خودروها را زیادتر کنید کارت جایگاهداران را جمع کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
چرا از پیشنهاد های ملت و کارشناسان استفاده نمی کنید
شهرهای پر دود و آلوده قیمت بنزین لیتری 150 هزار تومن کنید
و از درآمد آن خرج ناوگان عمومی و نوسازی کنید چرا نمی خواهید هوای پاک داشته باشید؟ زرنگ هستید بنزین مازاد رو صادر کنید خرج آبادی شهرهای آلوده کنید
بنزین رو اون قدر گرون کنید قیمت ماشین بیفته، بنزین رو به کسانی بدهید که چرخ زندگیشون به این وابسته هست، خیلی ها ماشین دارن، بنزین نمی خوان، همه رو با هم نسوزانید،این کمبود کارت جایگاه خبر از گرونی بنزین می دهد، دولت مولد؟ چند تا خبر از تولید و... ببین دولت خود دلال هست
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مسئول نامحترم بنزین ارزان نیست ما بنزین و ۱۰۰ هزار تومان می گیریم
درعوض ماشن آدم کش رو یک میلیارد کردی
می گن بزین زیاد مصرف می شه کسی نیست به این بگه سر سفره می خوریمش
سوال اینجاست چرا در جنگ ۱۲ روزه گران نکردین ؟
ابن کارا عاقبت نداره آه مردم می گیره بد جور هم می گیره
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آری کارت سوخت جایگاه برای نرخ آزاد لازم است
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اجازه واردات ماشین ها با مصرف صدی سه لیتر و چهار لیتر را بدهند
۰
۸
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
پس مافیای خودرو ساز چکاره است که پدر مردم ایران را در آوردند بیچاره کردند مردم را اینها شدند خدای ملت ایران جنایتکاران قرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بنزین را گران نکردی ولی با دلهره اش دل مردم را خالی کردی که دیگر هیچ حال و نائی ندارند در عوض مردم‌توان خرید نان هم ندارند بدترین دولتی که از اول انقلاب روی کار آمده همین دولت بد پا قدم بود
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فقط همین دولت بوده ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
چرا اینقدر اذیت میکنید
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
عزیزم چون بیشتر نمی توانند اذیت کنند
