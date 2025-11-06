تنها یک شمشیر باز ایران توانست به جدول اصلی جام جهانی صابر الجزایر صعود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین روز جام جهانی شمشیربازی الجزایر، رقابت مرحله گروهی و جدول مقدماتی برگزار شد. 

از میان چهار نماینده ایران طاها کارگرپور و نیما آقایی در مرحله گروهی حذف شدند. 

نتایج به شرح زیر است: 

مرحله گروهی 

طاها کارگرپور: ۵ شکست و ۱ پیروزی 

نیما آقایی: ۵ شکست و ۱ پیروزی 

محمد فتوحی: ۳ پیروزی و ۳ شکست 

نیما زاهدی: ۳ پیروزی و ۳ شکست 

کارگرپور و آقایی در مرحله گروهی حذف شدند. 

دور نخست جدول مقدماتی 

محمد فتوحی از ایران ۱۰  - سارون از آمریکا ۱۵

نیما زاهدی از ایران ۱۵ - بوهووین از اوکراین ۱۳

دور دوم جدول مقدماتی 

نیما زاهدی از ایران ۱۵  - ایمورا از ژاپن ۹

رنکینگ شمشیربازان حذف شده ایران در بین ۲۰۳ شرکت کننده: 

۱۷۵- طاها کارگرپور

۱۸۱- نیما آقایی

۱۲۱- محمد فتوحی 

