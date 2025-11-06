تنها یک شمشیر باز ایران توانست به جدول اصلی جام جهانی صابر الجزایر صعود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین روز جام جهانی شمشیربازی الجزایر، رقابت مرحله گروهی و جدول مقدماتی برگزار شد.
از میان چهار نماینده ایران طاها کارگرپور و نیما آقایی در مرحله گروهی حذف شدند.
نتایج به شرح زیر است:
مرحله گروهی
طاها کارگرپور: ۵ شکست و ۱ پیروزی
نیما آقایی: ۵ شکست و ۱ پیروزی
محمد فتوحی: ۳ پیروزی و ۳ شکست
نیما زاهدی: ۳ پیروزی و ۳ شکست
دور نخست جدول مقدماتی
محمد فتوحی از ایران ۱۰ - سارون از آمریکا ۱۵
نیما زاهدی از ایران ۱۵ - بوهووین از اوکراین ۱۳
دور دوم جدول مقدماتی
نیما زاهدی از ایران ۱۵ - ایمورا از ژاپن ۹
رنکینگ شمشیربازان حذف شده ایران در بین ۲۰۳ شرکت کننده:
۱۷۵- طاها کارگرپور
۱۸۱- نیما آقایی
۱۲۱- محمد فتوحی