مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی از جمله محور چالوس گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک وسایل نقلیه در محدوده‌های مختلف محورهای شمالی کشور و آزادراه‌های ورودی به تهران سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد:ترافیک در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و محدوده تونل شماره ۱۸ و انتهای تونل البرز در آزادراه تهران - شمال سنگین است.

او بیان کرد: ترافیک در سه‌راهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز، محدوده گیلاوند تا دماوند در محور فیروزکوه و محدوده لوشان در آزادراه قزوین - رشت سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل محمدشهر تا استاندارد در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل حسین‌آباد تا کمالشهر در آزادراه کرج - قزوین و محدوده کریم‌آباد تا انتهای حوزه آزادراه در آزادراه قم - تهران سنگین است.

او گفت: ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل بهمن‌آباد تا دهشاد در آزادراه تهران - ساوه نیمه سنگین و محدوده پل فیروزآباد در کمربندی دوم تهران سنگین است.

وی افزود: تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران - پردیس و مسیر شمال به جنوب محورهای هراز، فیروزکوه، چالوس و آزادراه‌های تهران - شمال و قزوین - رشت روان است.

