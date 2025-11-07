پینگ‌پنگ‌بازان ایران در مسابقات کانتندر تنیس روی میز جوانان عراق موفق به کسب ۹ مدال رنگارنگ شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کانتندر جوانان سلیمانیه ۲۰۲۵ از ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه به میزبانی عراق در حال برگزاری است.

وانیا یاوری نوجوان پینگ‌پنگ‌باز ایران در مرحله گروهی رده سنی زیر ١٧ سال دختران با کسب دو پیروزی قاطع برابر بارین جمال و کارین عمر به‌عنوان صدرنشین گروه نخست راهی مرحله حذفی شد.

یاوری در مرحله نیمه‌نهایی با نمایشی مقتدرانه مقابل نسما حمید از عراق، با نتیجه ۳ بر صفر (۱۱–۲، ۱۱–۹، ۱۱–۹) به پیروزی رسید و فینالیست شد.

در دیدار نهایی، دختر نوجوان کشورمان مقابل یکتا لرکیان دیگر ملی‌پوش ایرانی قرار گرفت و در جدالی تمام‌ایرانی، با برتری ۳ بر ۱ (۱۱–۳، ۸–۱۱، ۱۱–۸، ۱۱–۵) عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

همچنین یکتا لرکیان دختر خوزستانی پینگ‌پنگ کشورمان، در رقابت‌های انفرادی دختران زیر ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

سارینا جهانشاهی پینگ‌پنگ‌باز کشورمان نیز در رقابت‌های زیر ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه، موفق به کسب مدال برنز این مسابقات شد.

در بخش پسران نیز محم حسن حبیبی با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد. فراز شکیبا هم عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را کسب کرد. ارشا غفوری با حضور در جمع چهار بازیکن برتر مدال برنز رده زیر ۱۷ سال را کسب کرد.

در رده زیر ۱۳ سال پاکزاد رحیمیان مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد. امیررضا خسروی نیز موفق شد مدال برمز این رده را کسب کند. آرتمیس عربی هم عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد.

هدایت دختران و پسران کشورمان در این مسابقات بر عهده آزاده سرافراز و امیر بخشی است.

