باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز ۴ دیدار در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها، تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای قدس پذیرای تیم فوتبال استقلال خوزستان است.

چادر ملو اردکان - آلومینیوم اراک/ جمعه ساعت ۱۵:۳۰

تیم چادر ملو اردکان هفته گذشته برابر تیم مس رفسنجان به برتری رسید و با ۱۴ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سعید اخباری به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم آلومینیوم اراک هستند تا به طور موقت در صدر جدول رده بندی قرار بگیرند.

در آن طرف، تیم آلومینیوم اراک بعد از ۴ بازی بدون باخت هفته گذشته مقابل تیم استقلال شکست خورد و با ۱۳ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مجتبی حسینی می‌خواهند برابر تیم چادر ملو به برتری برسند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و در جمع تیم‌های بالانشین قرار بگیرند.

این ۲ تیم در ۳ بازی لیگ برتر و جام حذفی به مصاف یکدیگر رفته‌اند که تیم آلومینیوم یک بار پیروز شده و ۲ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

پرسپولیس - استقلال خوزستان/ جمعه ساعت ۱۶:۳۰

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان در حالی امروز به مصاف یکدیگر می‌روند که شرایط متفاوتی را دارند. تیم استقلال خوزستان از لحاظ مالی وضعیت خوبی ندارد و بازیکنان این تیم بعد از بازی دربی اهواز برابر فولاد خوزستان به علت پرداخت نشدن مطالبات مالی خود اعتصاب کردند و تمرین نکردند. آنها در حالی که تمرین نکردند فقط با وعده دریافت دستمزد خود به تهران آمدند تا برابر پرسپولیس صف آرایی کنند.

در آن طرف، تیم فوتبال پرسپولیس تغییر و تحولاتی در کادر فنی خود داشته است. اوسمار سرمربی برزیلی جایگزین وحید هاشمیان شده است و هواداران سرخپوش امیدوارند تیمشان با هدایت اوسمار هجومی بازی کند و نتیجه لازم را بگیرد.

سرخپوشان پایتخت هفته گذشته با هدایت کریم باقری توانستند در دقایق پایانی بازی باخته را با تساوی عوض کنند و با امتیاز به تهران برگردند. آنها با روحیه خوبی به مصاف تیم بحران زده استقلال خوزستان می‌روند.

اوسمار در حالی به پرسپولیس برگشته است که در اولین حضورش روی نیمکت سرخپوشان باید به مصاف تیم استقلال خوزستانی برود که در لیگ بیست و سوم توانست مقابل این تیم اهوازی کامبک بزند و مسیر قهرمانی پرسپولیس را تغییر بدهد.

تیم استقلال خوزستان در ۵ بازی اخیر خود به ۲ برد، ۲ شکست و یک تساوی رسیده و در این بازی‌ها ۶ گل زده و ۶ گل هم خورده است. در آن طرف، تیم پرسپولیس در ۵ دیدار اخیر خود به یک برد، ۳ تساوی و یک باخت دست یافته است.

تیم پرسپولیس با هدایت اوسمار در آن مسابقه به یاد ماندنی در یک نیمه ۳ گل خورد و هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که برگردد، اما سرخپوشان پایتخت در ۲۰ دقیقه ۴ گل به ثمر رساندند تا ۴ بر ۳ پیروز شوند و مسیر قهرمانی‌شان را هموار کنند. به هر حال اوسمار می‌خواهد خاطرات خوب گذشته را تکرار کند.

سرخپوشان پایتخت این فرصت را دارند که تیم بحران زده و تمرین نکرده استقلال خوزستان را شکست بدهند تا رتبه خود را در جدول رده بندی افزایش بدهند و در کورس مدعیان قهرمانی قرار بگیرند.

مرتضی پورعلی گنجی به خاطر محرومیت و امید عالیشاه و رضا شکاری به دلیل مصدومیت نمی‌توانند تیم پرسپولیس را در این بازی همراهی کنند. در آن طرف، حمید بوحمدان و قاسم لطیفی بازیکنان تیم استقلال خوزستان و فرشاد بختیاری زاده دستیار خلیفه اصل محروم هستند و نمی‌توانند به زمین بروند.

تیم‌های پرسپولیس و استقلال خوزستان تا به حال ۱۶ بار در لیگ برتر مقابل هم قرار گرفته‌اند که سهم پرسپولیس ۸ برد بوده است. ۶ دیدار مساوی شده و ۲ بار هم استقلال خوزستان موفق به پیروزی شده است.

فجرشهید سپاسی - مس رفسنجان/ جمعه ساعت ۱۶:۳۰

تیم فجرشهید سپاسی هفته گذشته برابر تیم پیکان به تساوی ۲ بر ۲ رسید و با ۱۳ امتیاز در رتبه ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان پیروز قربانی می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی را برابر تیم ته جدولی مس رفسنجان کسب کنند تا به جمع تیم‌های بالانشین ملحق شوند و با برد به تعطیلات فیفا دی بروند.

در آن طرف، تیم قعر جدولی مس رفسنجان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و این تیم کرمانی هفته گذشته برابر تیم چادر ملو شکست خورد و با ۶ امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان رسول خطیبی به برد خارج از خانه برابر تیم فجرشهید سپاسی نیاز مبرم دارند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند و علاوه بر این، از انتهای جدول فرار کنند، اما آنها کار سختی مقابل تیم جوان و با انگیزه فجر پیش رو دارند.

فولاد - پیکان / جمعه ساعت ۱۸

تیم‌های ته جدولی فولاد و پیکان در جدول رده بندی همسایه هستند و هر ۲ تیم ۸ امتیاز دارند. هر ۲ تیم به ۳ امتیاز این بازی نیاز مبرم دارند تا از انتهای جدول فرار کنند.

تیم فولاد خوزستان هفته گذشته در دربی اهواز برابر تیم استقلال خوزستان به تساوی یک بر یک دست یافت و با ۸ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان یحیی گل محمدی با حمایت هواداران خونگرم خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم پیکان هستند تا از بحران خارج شوند و علاوه بر این، آنها بتوانند از انتهای جدول رهایی یابند.

در آن طرف، تیم فوتبال پیکان هفته گذشته برابر تیم فجرشهید سپاسی به تساوی دست یافت و با ۸ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان سعید دقیقی می‌خواهند با امتیاز گرفتن از فولاد با دست پر به تهران برگردند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران اهوازی پیش رو دارند.

برنامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛

جمعه ۱۶ آبان

چادرملو - آلومینیوم - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید نصیری یزد

پرسپولیس - استقلال خوزستان - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهدای شهر قدس

فجرسپاسی - مس رفسنجان - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه پارس شیراز

فولاد - پیکان - ساعت ۱۸ ورزشگاه شهدای فولاد

شنبه ۱۷ آبان

خیبر خرم‌آباد - تراکتور، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی