سرمربی سابق تیم صنعت نفت آبادان درباره عملکرد ۳ نماینده کشورمان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا پرکاس سرمربی سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد ۳ نماینده کشورمان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: نتایج این هفته تیمهای ایرانی در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا نشان داد که زنگ خطری برای باشگاههای ما به صدا در آمده است و دیگر ما نمیتوانیم بگوییم که با قدرت ظاهر میشویم. در سالهای گذشته تماشاگران ایرانی برگ برنده در بازیهای خانگی بودند، اما الان میبینیم که تیم تراکتور جلوی ۴۰، ۵۰ هزار تماشاگر در تبریز کیفیت لازم را نداشت.
او افزود: در مجموع هفته پرقدرتی برای تیمهای ایرانی در آسیا نبود، مخصوصا در لیگ دوم آسیا که ما ۲ تساوی گرفتیم روبروی تیمهایی که از نظر ملی در رده دو و سوم آسیا جا دارند. به طور کلی تیمهای ایرانی به خصوص این ۳ تیم حاضر در آسیا با توجه به هزینههایی که امسال کردند طبق آمار از خیلی از کشورهای دیگر پرهزینه بودند نشان میدهد که این توجیهای برای خیلی از مربیان بود که میگفتند تیمهای آسیایی و عربی هزینههای سرسام آور میکنند و ما نمیتوانیم با آنها رقابت کنیم.
پرکاس تصریح کرد: اکنون میبینیم که تیمهای ایرانی نسبت به تیمهایی از تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، اردن و بحرین هزینههایشان چندین برابر است، اما نتوانستند کیفیت تیمی خودشان را به حریفان درجه دوم و سوم آسیا دیکته کنند و نتیجه بگیرند. ما میتوانیم نتیجهگیری کنیم که فوتبال پیشرفت کرده است و فقط هزینه کردن نیست و تاکتیک، استراتژی، آنالیز و مدیریت میخواهد و به قول کلاریف که یک کیسه طلا و زر نمیتواند در زمین مسابقه گل بزند.
پرکاس درباره ارزیابی اش از برد تراکتور برابر تیم الشرطه عراق در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: تراکتور یکی از تیمهای خوب حوزه خلیج فارس محسوب میشود و این تیم نسبت به گذشته تغییرات گسترده نداشته و کادر فنی اش ثابت بوده و تقویت هم شده است. بازیکنان خوبی جذب شدند و خط تهاجمی تراکتور یکی از بهترین خطوط حمله در ایران است. اما تراکتوریها در بازی خانگی جلوی الشرطه عراق خیلی محتاط بازی کردند و به نوعی نیمه دوم را ترسو بازی کردند.
سرمربی سابق صنعت نفت آبادان گفت: تراکتوریها سعی کردند که از تک گل خود دفاع کنند و در فوتبال مدرن یک گل هیچ وقت ضمانت پیروزی نیست مخصوصا با توجه به فوتبالی که الان در وقتهای اضافه بازیها میبینیم که در لیگهای اروپایی و حتی در لیگ باشگاهی خودمان، گلهای زیادی را در بر داشته است؛ بنابراین تراکتور این قدرت و پتانسیل را داشت که بتواند قویتر ظاهر شود و یک برد قاطع در حضور تماشاگران زیاد خود داشته باشد. البته تیم عراقی قویتر در نیمه دوم بازی کرد و اگر بازی ادامه پیدا میکرد شاید میتوانست گل تساوی هم به ثمر برساند در آن صورت تساوی در تبریز عین شکست برای تراکتور بود. همچنین دروازه بان تراکتور ۲، ۳ موقعیت در نیمههای اول و دوم توانست سیو کند و با واکنشهای خود توانست جلوی تساوی و شکست تیمش را بگیرد.
در مجموع با توجه به اینکه ۳ تیم عربستانی با تیم تراکتور برخورد نمیکنند، بهترین فرصت برای تراکتور هست تا در رده سوم تا پنجم گروهش قرار بگیرد که برای مرحله بعد حریفان ساده تری را داشته باشد. اگر تراکتوریها همانند دیدار با الشرطه بازی کنند به طور حتم مقابل تیمهای قطری به مشکل میخورند.
پرکاس درباره اینکه تساوی تیم سپاهان برابر تیم ۱۰ نفره آخال ترکمنستان را چطور ارزیابی میکند، گفت: در مورد سپاهان جای بحث تاکتیکی و فنی زیادی است. سپاهان مقابل تیمی بازی کرد که هر ۲ بازی رفت و برگشت خود را در ایران برگزار کرد و به نوعی میهمان سپاهان بود. تیم سپاهان چند هفته پیش با همین تیم آخال بازی کرد و باید در دیدار برگشت روانتر و باکیفیتتر بازی میکرد و تیم حریف را به طور کامل آنالیز میکرد. اما تیم آخال نشان داد که برابر تیمهای ایرانی در زمان زدن ضربات ایستگاهی تنوع تاکتیکی دارد و دیدیم که باز هم روی ضربه ایستگاهی به سپاهان گل زد.
او ادامه داد: علی رغم اینکه یک تیم هندی در گروه سپاهان انصراف داده و سپاهان ۸۰ درصد صعود کرده است، این تیم روبروی تیم آخال نشان داد که اگر هم از این گروه بالا برود در بازیهای بعدی که با تیمهای قوی تری از جمله النصر برخورد کند، کار بسیار سختی دارد. سپاهان نشان داده که تاکتیکهای متنوع در برابر تیمهایی که بسته بازی میکنند و حملات سریعی دارند و یا در ضربات ایستگاهی برنامه دارند، این تیم اصفهانی ندارند و به بن بست تاکتیکی میخورد. این موضوع میتواند زنگ خطری برای تیمی باشد که در سالهای گذشته جزو تیمهای پرقدرت آسیا بوده است. البته این زنگ خطر برای همه تیمهای ایرانی به صدا در آمده است که دیگر نمیتوانند با قاطعیت بگویند که از گروهمان در آسیا بالا میآییم و یا مدعی برای رسیدن به فینال و حتی قهرمانی هستیم.
پرکاس درباره اینکه تساوی استقلال برابر الوحدات اردن را چطور ارزیابی میکند، گفت: با توجه به اینکه تیم استقلال در لیگ داخلی روند رو به رشدی را استارت زده و پیروزهای متوالی به دست آورده است، اما در بازی با تیم الوحدات اردن دیدم که نبود کوشکی باعث شده بود که یک سمت استقلال در حمله شرکت نمیکرد و این موضوع کار را برای حریف راحتتر میکرد. کوشکی به عنوان بازیکنی که میخواهد مراحل حرفهای را طی کند، حرکتش در بازی قبلی آماتورگونهای بود. این موضوع نشات از لیگ داخلی ما میگیرد، که خیلی وقتها داورها با حرکات بازیکنان خیلی مهربانانه برخورد میکنند و این باعث میشود که ما در بازیهای آسیایی ضررش را ببینیم، اما داوران در آسیا با قاطعیت قوانین را اجرا میکنند و برای ما مشکل ساز میشود و این موضوع میتواند برای استقلال یک نکته منفی باشد.
او افزود: مسئله دیگر این بود که استقلال در عقب زمین خود هنوز مشکل دارد و هماهنگی وجود ندارد. ما در نیمه دوم بازی استقلال دیدیم که بازیکنان حریف توانستند چند بار با دروازه بان استقلال تک به تک شوند و موقعیتهای خطرناکی را ایجاد کردند. البته گلر استقلال واکنشهای خوبی انجام داد. در مجموع خارجیهای استقلال توانستند مسئولیتهایی که به آنها میدهند و بار تاکتیکی که بر دوش آنها هست را به خوبی انجام بدهند و حالا در لیگ هم میتوانند کارساز شوند.
پرکاس تصریح کرد: البته استقلالیها در بازیهای آسیایی خیلی دیر به خودشان آمدند مخصوصا در بازی با الوحدات اردن که بهترین موقعیت بود، ۳ امتیاز بازی را بگیرند تا فاصله خود را با ۲ تیم بالای جدول که بازی مستقیم با آنها دارند کم کنند که میسر نشد. باخت برابر المحرق در تهران نقطه منفی در کارنامه استقلال بود. همچنین تفاضل گل منفی در ادامه میتواند به ضرر آبی پوشان تمام شود.
سرمربی سابق صنعت نفت آبادان درباره اینکه به نظرش کدامیک از نمایندگان ما در آسیا به مرحله بعدی صعود میکنند، گفت: به نظرم تیم سپاهان ۸۰ درصد صعود کرده است و با یک مساوی میتواند قطعا به عنوان تیم دوم از گروهش صعود کند. اما اگر میخواهد به عنوان سرگروه صعود کند باید برد پرگل مقابل تیم الحسین به دست آورد و منتظر باشد این تیم اردنی در بازی آخرش مساوی و یا شکست بخورد و این دور از انتظار است. در مجموع تیم سپاهان به احتمال زیاد صعود کرده است، اما رتبه اولی یا دومی اش به بازیهای بعدی بستگی دارد.
او خاطر نشان کرد: کار صعود استقلال سخت شده است، چون این تیم ۲ بازی با تیمهای اول و دوم گروه خود دارد. به نظرم مهمترین بازی استقلال با تیم المحرق بحرین است. هر چند بازی بعدی آبی پوشان با الوصل است، اما آنها باید تیم المحرق را شکست بدهند، چون این تیم بحرینی یک بازی دارد و استقلالیها ۲ بازی پیش رو دارند. در مجموع باید استقلال ۲ بازی خود را پیروز شود و هر بازی که مساوی کند باعث حذف این تیم از آسیا میشود. استقلال این پتانسیل را دارد، اما این را باید بدانیم که هم الوصل تیم قوی هست و هم بازی با المحرق در بحرین برگزار میشود. در ارتباط با تراکتور باید بگوییم که این تیم به طور حتم میتواند جزو ۸ تیم اول باشد، چون پتانسیل و کیفیت را دارد.
پرکاس بیان کرد: اگر تراکتور نتواند عنوان سوم تا پنجم را در اختیار بگیرد در دور حذفی به تیمهای عربستانی میخورد. من بازیهای آن گروه را دیدم و تیمهای اول و دوم به احتمال زیاد تیمهای عربستانی خواهند بود. این خوش شانسی برای تیم تراکتور بوده است که اصلا با تیمهای عربستانی بازی ندارد و همه تیمهای قطری با عربستانیها بازی دارند. در مجموع سپاهان صعودش مسجل است و تراکتور میتواند صعود کند، اما باید جایگاه بهتری را برای حضور در مرحله بعد کسب کند. اما کار صعود برای استقلال سخت است.