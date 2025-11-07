باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته چهارم مسابقات لیگ اروپا برگزار شد و در مهمترین دیدار تیم رم ایتالیا در شهر گلاسکو مهمان تیم رنجرز اسکاتلند بود که با دو گل به پیروزی رسید. شاگردان جان‌پیرو گاسپرینی بازی را بهتر آغاز کردند و در همان دقیقه ۱۳ توسط ماتیاس سوله به گل اول رسیدند.

حملات رم ادامه داشت و در دقیقه ۳۶ هم لورنزو پلگرینی با پاس آرتم دووبیک گل دوم را زد. در نیمه دوم تلاش‌های رنجرز برای کامبک بدون نتیجه باقی ماند و بازی با پیروزی ۲ - ۰ تیم گاسپرینی به پایان رسید. گرگ‌ها با این برد با شش امتیاز از چهار بازی در رده هجدهم جدول قرار دارند و رنجرز با چهار شکست متوالی بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده است.

مسابقه پرحاشیه استون‌ویلا و مکابی تل آویو با وجود فشار سران رده‌بالای دولت و مجلس انگلیس، در نهایت بدون حضور هواداران صهیونیست برگزار شد و استون‌ویلا در سومین سالگرد حضور اونای امری روی نیمکت، به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت. هزاران نفر از حامیان فلسطین در شهر بیرمنگام انگلیس قبل از مسابقه و در جریان این بازی تجمع کردند که در میان معترضان انگلیسی پرچم ایران هم در کنار فلسطین به اهتزار درآمد.

در جریان این اعتراضات، پلیس انگلیس ۶ نفر رو بازداشت کرد. این نکته رو هم اضافه کنم که حدود ۳۰ درصد جمعیت بیرمنگام را مسلمانان تشکیل می‌دهند و حضور یک تیم صهیونیستی در شهر، باعث اعتراض شدید مردم شده بود.





در سایر دیدار‌های مهم دیشب لیگ اروپا، رئال بتیس اسپانیا با دو گل عبدالصمد ازلزولی و آنتونی مهمانش لیون فرانسه را از پیش رو برداشت، جدال اشتورم گراتس اتریش و ناتینگهام فارست انگلیس با تساوی بدون گل خاتمه یافت، بولونیا ایتالیا و بران نروژ هم با همین نتیجه به کارشان به پایان دادند و اشتوتگارت آلمان با دو گل فاینورد هلند را مغلوب کرد.

در حال حاضر میتیلند با ۱۲ امتیاز کامل در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و تیم‌های فرایبورگ و فرانس‌واروش با ۱۰ امتیاز در تعقیب دانمارکی‌ها هستند. در پایان مرحله گروهی، تیم‌های اول تا هشتم جدول مستقیماً راهی مرحله یک هشتم نهایی می‌شوند و ۱۶ تیم بعدی بخت خود برای صعود را در مرحله پلی‌آف آزمایش می‌کنند.