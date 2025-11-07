در مهم‌ترین دیدار‌های این هفته مسابقات لیگ اروپا، رم از سد رنجرز گذشت و رئال بتیس ۲ - ۰ لیون را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته چهارم مسابقات لیگ اروپا برگزار شد و در مهمترین دیدار تیم رم ایتالیا در شهر گلاسکو مهمان تیم رنجرز اسکاتلند بود که با دو گل به پیروزی رسید. شاگردان جان‌پیرو گاسپرینی بازی را بهتر آغاز کردند و در همان دقیقه ۱۳ توسط ماتیاس سوله به گل اول رسیدند.

حملات رم ادامه داشت و در دقیقه ۳۶ هم لورنزو پلگرینی با پاس آرتم دووبیک گل دوم را زد. در نیمه دوم تلاش‌های رنجرز برای کامبک بدون نتیجه باقی ماند و بازی با پیروزی ۲ - ۰ تیم گاسپرینی به پایان رسید. گرگ‌ها با این برد با شش امتیاز از چهار بازی در رده هجدهم جدول قرار دارند و رنجرز با چهار شکست متوالی بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده است. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مسابقه پرحاشیه استون‌ویلا و مکابی تل آویو با وجود فشار سران رده‌بالای دولت و مجلس انگلیس، در نهایت بدون حضور هواداران صهیونیست برگزار شد و استون‌ویلا در سومین سالگرد حضور اونای امری روی نیمکت، به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت. هزاران نفر از حامیان فلسطین در شهر بیرمنگام انگلیس قبل از مسابقه و در جریان این بازی تجمع کردند که در میان معترضان انگلیسی پرچم ایران هم در کنار فلسطین به اهتزار درآمد.

در جریان این اعتراضات، پلیس انگلیس ۶ نفر رو بازداشت کرد. این نکته رو هم اضافه کنم که حدود ۳۰ درصد جمعیت بیرمنگام را مسلمانان تشکیل می‌دهند و حضور یک تیم صهیونیستی در شهر، باعث اعتراض شدید مردم شده بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو



در سایر دیدار‌های مهم دیشب لیگ اروپا، رئال بتیس اسپانیا با دو گل عبدالصمد ازلزولی و آنتونی مهمانش لیون فرانسه را از پیش رو برداشت، جدال اشتورم گراتس اتریش و ناتینگهام فارست انگلیس با تساوی بدون گل خاتمه یافت، بولونیا ایتالیا و بران نروژ هم با همین نتیجه به کارشان به پایان دادند و اشتوتگارت آلمان با دو گل فاینورد هلند را مغلوب کرد.

در حال حاضر میتیلند با ۱۲ امتیاز کامل در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و تیم‌های فرایبورگ و فرانس‌واروش با ۱۰ امتیاز در تعقیب دانمارکی‌ها هستند. در پایان مرحله گروهی، تیم‌های اول تا هشتم جدول مستقیماً راهی مرحله یک هشتم نهایی می‌شوند و ۱۶ تیم بعدی بخت خود برای صعود را در مرحله پلی‌آف آزمایش می‌کنند.

برچسب ها: لیگ اروپا ، رم
خبرهای مرتبط
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
سری آ ایتالیا؛
میلان ۱ - ۰ آاس رم/ نزدیک شدن آلگری به صدر در شب بدشانسی دیبالا+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال