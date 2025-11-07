تهران - باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در حالی که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت نفت موظف شده تا پایان ماه آینده زمینه انتقال سهمیه سوخت خودروها به کارتهای بانکی را فراهم کند و کارت سوخت فیزیکی حذف شود، گزارشهای میدانی حاکی از جمعآوری گسترده کارتهای سوخت اضطراری جایگاهها است که این امر موجب بروز صفهای طولانی، بهویژه در مسیرهای پرتردد مانند قم شده است.
جمع آوری کارتهای سوخت جایگاهها بدون اطلاع رسانی
اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه به کارت بانکی از اسفندماه سال گذشته در تهران آغاز شد، اما نتایج رسمی آن هنوز منتشر نشده است. در همین حال، گزارشهای میدانی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و تصاویر دریافتی نشان میدهد که تعداد زیادی از جایگاهها یا کارت سوخت اضطراری ندارند یا تنها یک کارت دارند که پاسخگوی نیاز مراجعین نیست.
یکی از جایگاهداران سوخت در مسیر اتوبان تهران-قم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، این وضعیت را تأیید کرد و گفت: «کارتهای سوخت جایگاهداران تقریباً حذف شدهاند و در برخی واحدها تنها یک کارت وجود دارد که به هیچ وجه جوابگوی نیاز کاربران نیست. از دو روز گذشته این طرح با جدیت بیشتری دنبال شده و عملاً کارتهای سوخت بسیاری از جایگاهها جمعآوری شده است.»
این جایگاهدار افزود: این اقدام بدون اطلاعرسانی کافی، مشکلات عدیدهای برای مسافران ایجاد کرده است، زیرا ممکن است برخی رانندگان حتی بنزین لازم برای رسیدن به جایگاه بعدی را نداشته باشند.
کارت سوخت آزاد پمپ بنزین ها جمع آوری نمیشود
این در حالی است که رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور،اظهار داشت: کارت سوخت آزاد پمپ بنزین ها جمع آوری نمیشود.
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت:طی چند سال گذشته با تاکید قانونگذار مبنی بر الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، کارتهای سوخت اضطرار جایگاهها به لحاظ تعداد و میزان لیتراژ سوختگیری با محدودیت همراه بوده ولی جمع آوری این کارتها در دستور کار نیست و نخواهد بود ولی مردم برای کمک به سایر هموطنان که کارت ندارند از کارت سوخت خودشان استفاده کنند تا از کارت جایگاهها استفاده بهینه شود.
وی ادامه داد: در برخی مسیرهای مواصلاتی پرتردد تصمیماتی برای افزایش این کارتها نیز اتخاذ شده است ولی در هر حال مردم حتما کارت سوخت شخصی به همراه داشته باشند و از آن، خصوصا در بخش ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند چراکه اگر همه تقاضای استفاده از کارت جایگاه را داشته باشند شارژ کارتها قبل از پایان شبانه روز به اتمام میرسد و مشکلاتی برای سایر هموطنان که کارت ندارند به وجود می آید و جایگاه نیز امکان پاسخگویی نخواهد داشت.
تجربه گذشته و هدف قانونگذار
این روند جمعآوری کارتهای جایگاهدار پیش از این نیز در فروردین ماه سال گذشته انجام شد که با مشکلات زیادی برای مسافران همراه بود. در آن زمان، جواد اوجی، وزیر نفت وقت، اعلام کرده بود که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت نفت مکلف به انجام ۹۵ درصد عملیات سوختگیری با کارت شخصی بوده است. قلیزاده، رئیس وقت صنف جایگاهداران، نیز در آن دوره تأکید کرده بود که قرار بر محدود شدن کارتها بوده نه حذف کامل آنها.
افزایش مصرف بنزین در مهرماه
از منظر مصرف، آخرین آمارهای اعلامشده از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی حاکی از افزایش قابل توجه مصرف بنزین در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته است. میانگین مصرف روزانه در مهرماه امسال به ۱۳۳.۷ میلیون لیتر رسید که نسبت به ۱۲۶ میلیون لیتر در مهر ماه ۱۴۰۳، روزانه ۸ میلیون لیتر (معادل ۶.۵ درصد) افزایش را نشان میدهد. بیشترین میزان توزیع بنزین در این ماه در روز پنجم مهر با ۱۴۷.۳ میلیون لیتر و کمترین میزان در روز بیست و پنجم مهر با ۱۱۹.۳ میلیون لیتر به ثبت رسیده است.
پیش از این هم کرامت ویسکرمی معاون وزیر نفت در خصوص میزان مصرف بنزین گفته بود: در ۶ ماه نخست امسال، مصرف نفتگاز در حوزههایی مانند حملونقل و کشاورزی نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته، این در حالی است که در صورت عدم اجرای سیاستهای مدیریت مصرف و ادامه روند سالهای گذشته، قطعاً شاهد افزایش قابلتوجه مصرف در این بخشها بودیم.
توزیع روزانه حدود ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین در کشور
ویسکرمی، کنترل مصرف در بخش حملونقل از طریق ساماندهی صدور بارنامهها و باربرگهای صوری با همکاری دستگاههای نظارتی، سازمان راهداری و شهرداریها را از اصلیترین عوامل کاهش ۶۰۰ میلیون لیتری نفتگاز دانست و اظهار کرد: برخلاف کاهش مصرف نفتگاز غیرنیروگاهی در کشور، روند مصرف بنزین همچنان صعودی است، بهگونهای که مهر امسال بهصورت میانگین، روزانه حدود ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال با میانگین روزانه ۱۲۶ میلیون لیتر، حدود ۶.۵ درصد افزایش مصرف داشته است.
وی درباره ثبت رکورد جدید در ظرفیت ذخیرهسازی سوخت مایع در نیروگاههای کشور اعلام کرد: از ابتدای امسال تا دوم آبان، در مجموع ۵ میلیارد و ۲۴۵ میلیون لیتر سوخت مایع مفید (نفتگاز و نفتکوره) در نیروگاهها ذخیره شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال، ۷۴ درصد افزایش یافته و رکوردی تازه در این حوزه به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه مقدار ذخیره نفتگاز نیروگاهی در بازه زمانی اول فروردین تا دوم آبان امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۱۲۵ درصدی، بیش از ۲ برابر شده است، افزود: همچنین هماکنون وضع ذخیرهسازی مخازن بهگونهای است که فضای خالی برای ذخیرهسازی بیشتر ندارند و تنها در صورت وجود مخازن خالی، امکان تخلیه و ذخیرهسازی بیشتر سوخت مایع فراهم خواهد بود. افزون بر افزایش قابلتوجه ذخایر سوخت نیروگاهی، مقدار پرشدگی انبارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد افزایش داشته است.
حال با توجه به این میزان مصرف بنزین در مهرماه و با توجه الزام قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ جمع آوری کارتهای مازاد جایگاههای سوخت امری ضروری است اما اطلاع رسانی پیش از اجرای آن برای مردم امری ّبسیار مهم است.