باشگاه خبرنگاران جوان - مجارستان، سال گذشته با معرفی گزینه‌های تخفیف‌دار و رایگان برای گروه‌های خاص، افزایش ۶۰ درصدی مسافران ریلی را گزارش کرد که تاکنون بزرگترین رشد این حوزه در اتحادیه اروپا بوده است.

طبق داده‌های اداره آمار اروپا (یورواستات)، سایر کشورهایی که رشد دو رقمی در مسافران ریلی را گزارش کرده‌اند شامل لتونی (مثبت ۱۳.۹ درصد) و ایرلند (مثبت ۱۰ درصد) هستند، در حالی که یونان (مثبت ۹.۷ درصد)، لهستان (مثبت ۹.۳ درصد)، پرتغال (مثبت ۹.۲ درصد) و لوکزامبورگ (مثبت ۹ درصد) نیز رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

کشورهای رومانی (منفی ۴.۹ درصد) و بلغارستان (منفی ۳.۱ درصد) طی سال گذشته، کاهش مسافران ریلی را گزارش کردند، با این حال هر دو کشور، افزایش مسافر در هر کیلومتر را ثبت کردند.

فرانسه، هلند، ایرلند و لتونی نیز با وجود افزایش تعداد کلی مسافران، همگی کاهش مسافر در هر کیلومتر را داشتند.

بیشترین تعداد مسافر حمل شده با قطار

به طور کلی، آلمان با ۲.۹ میلیارد نفر، بیشترین تعداد مسافر را در بین کشورهای اتحادیه اروپا حمل کرد و از فرانسه (۱.۳۲ میلیارد نفر) و ایتالیا (۸۴۳ میلیون نفر) پیشی گرفت. کشورهایی که کمترین تعداد مسافر را گزارش کردند شامل لیتوانی (پنج میلیون نفر)، استونی (هشت میلیون نفر) و یونان (۱۴ میلیون نفر) بودند.

بر اساس شاخص نسبت مسافران به ازای هر نفر، لوکزامبورگ با میانگین ۳۲.۸ مسافر به ازای هر نفر در صدر جدول قرار گرفت و پس از آن دانمارک با ۳۱ مسافر و آلمان با ۳۰ مسافر قرار گرفتند. یونان و لیتوانی هر دو با ۱.۵ مسافر کمترین نسبت را گزارش و بلغارستان و رومانی هر کدام رقم ۳.۶ را ثبت کردند.

بار ریلی

در حالی که حمل و نقل مسافر با قطار در سال گذشته افزایش یافت، حمل و نقل ریلی بار با اندکی کاهش به ۳۷۵ میلیارد تن کیلومتر (tkm) در سال ۲۰۲۴ رسید که نسبت به ۳۷۸ میلیارد تن کیلومتر در سال ۲۰۲۳ (منفی ۰.۸ درصد) کاهش یافته است.

آلمان با جابه جایی حدود ۱۲۶.۳ میلیارد تن-کیلومتر کالا، بزرگترین مشارکت‌کننده در فعالیت حمل و نقل ریلی بود و پس از آن لهستان با ۵۶.۷ میلیارد تن-کیلومتر و فرانسه با ۳۲.۲ میلیارد تن-کیلومتر قرار گرفتند.

سایت یوروپ دیتا گزارش کرد، داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که انواع اصلی کالاهای حمل شده راه‌آهن در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴، بر اساس تن-کیلومتر، شامل سنگ معدن فلزات (۱۲.۲ درصد)، کک و فرآورده‌های نفتی تصفیه شده (۱۰.۱ درصد) و فلزات اساسی و محصولات فلزی ساخته شده (۸.۹ درصد) بوده است.

منبع: ایسنا