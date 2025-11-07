باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال بارندگی مناسبی برای کشت پاییزه بویژه گندم دیم وجود ندارد.

به گفته وی، طی ۳۵ تا ۴۰ روز اخیر کشت گندم آبی در استان های سردسیر آغاز شده است، درحالیکه آب های سطحی، روان آب ها و آب پشت سدها مناسب نیست که براین اساس وضعیت کشت دیم نگران کننده است.

هاشمی ادامه داد: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، امسال وضعیت کشت دیم مناسب نخواهد بود و گندم آبی در استان های سردسیر ۷۰ درصد کشت انجام شده است و کشاورزان این استان ها امید به بارش رحمت الهی دارند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به تامین نهاده های کشاورزی بیان کرد: اکنون در خصوص تامین کود فسفاته و پتاسه مشکل داریم، درحالیکه باید تمهیداتی اتخاذ شود تا به موقع در اختیار کشاورز قرار بگیرد. چنانچه نهاده مورد نیاز به موقع در اختیار کشاورز قرار نگیرد به تولید آسیب می زند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که در گندم آبی کاهش سطح زیرکشت ناشی از افت آب های زیرزمینی، پشت سدها و چاه های عمیق خواهیم داشت و از طرفی قطعی ۶ ساعته برق چاه های کشاورزی موجب شده تا کشاورز به میزان نیاز کشت کند. در خصوص گندم دیم پیش بینی می شود که سطح کشت به ۴ میلیون هکتار برسد.

هاشمی از افزایش سطح زیرکشت جو خبر داد و گفت: با توجه به تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی جو در جلسه کمیسیون پیش بینی می شود که امسال سطح کشت افزایش یابد.