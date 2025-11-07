رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار ۷۰ درصد کشت گندم در استان‌های سردسیر انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال بارندگی مناسبی برای کشت پاییزه بویژه گندم دیم وجود ندارد.

به گفته وی، طی ۳۵ تا ۴۰ روز اخیر کشت گندم آبی در استان های سردسیر آغاز شده است، درحالیکه آب های سطحی، روان آب ها و آب پشت سدها مناسب نیست که براین اساس وضعیت کشت دیم نگران کننده است.

هاشمی ادامه داد: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، امسال وضعیت کشت دیم مناسب نخواهد بود و گندم آبی در استان های سردسیر ۷۰ درصد کشت انجام شده است و کشاورزان این استان ها امید به بارش رحمت الهی دارند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به تامین نهاده های کشاورزی بیان کرد: اکنون در خصوص تامین کود فسفاته و پتاسه مشکل داریم، درحالیکه باید تمهیداتی اتخاذ شود تا به موقع در اختیار کشاورز قرار بگیرد. چنانچه نهاده مورد نیاز به موقع در اختیار کشاورز قرار نگیرد به تولید آسیب می زند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که در گندم آبی کاهش سطح زیرکشت ناشی از افت آب های زیرزمینی، پشت سدها و چاه های عمیق خواهیم داشت و از طرفی قطعی ۶ ساعته برق چاه های کشاورزی موجب شده تا کشاورز به میزان نیاز کشت کند. در خصوص گندم دیم پیش بینی می شود که سطح کشت به ۴ میلیون هکتار برسد.

هاشمی از افزایش سطح زیرکشت جو خبر داد و گفت: با توجه به تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی جو در جلسه کمیسیون پیش بینی می شود که امسال سطح کشت افزایش یابد.

برچسب ها: تولیدگندم ، خرید تضمینی گندم ، کشت گندم آبی
خبرهای مرتبط
بیمه محصولات مشمول قیمت گذاری اجباری است/ خریدگندم بر مبنای کیفیت در سال زراعی جدید+ فیلم
راهکار دستیابی به خودکفایی گندم چیست؟
۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/تعیین قیمت ۳۱ قلم محصول تا هفته آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
قیمت گذاری ۳۱ قلم محصول کشاورزی به کجا رسید؟
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
نهاده دامی با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه توزیع می‌شود
آغاز عرضه برنج خارجی با نرخ مصوب تنظیم بازار طی روزهای آتی/ ۷۴ هزار تن برنج وارد شد