باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که پیش از این صحبتهایی درباره برگزاری اردوی آمادهسازی تیم فوتبال استقلال در یکی از کشورهای اروپایی مطرح شده بود، اما برنامه آبیپوشان تغییر کرده و مقصد این اردو به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال یافته است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، اردوی نیمفصل استقلال حدود ۱۰ روز به طول خواهد انجامید و شاگردان ریکاردو ساپینتو در طول برگزاری آن علاوه بر انجام تمرینات آمادهسازی برای نیمفصل دوم رقابتها، دو تا سه دیدار تدارکاتی نیز برگزار خواهند کرد.
هدف از برگزاری این اردو، افزایش هماهنگی تیمی و حفظ آمادگی بازیکنان در فاصله بین دو نیمفصل عنوان شده است.