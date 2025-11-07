آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی، استاد عرفان نظری امام خمینی‌(ره) بود و امام خمینی(ره) در آثار خود از ایشان با عنوان «روحی فداه» یاد می‌کند. این یادآوری از استاد نشان‌دهنده اوج ارادت و محبت و شیفتگی شاگرد نسبت به استاد است.

با مرور بر افکار، نوشته‌ها و نوع مبارزات سیاسی آیت‌الله شاه‌آبادی، می‌توان گفت که امام خمینی(ره) از چندین جهت تحت‌تأثیر وی بوده است. اول‌ازهمه، بعد عرفانی همراه با جهاد، حتی جهاد یک‌نفره، از ویژگی‌های بارز آموزه‌های اوست.

سال‌های آغازین دوره اول پهلوی با سال‌های پایانی سلطنت قاجاریه و روی کار آمدن سردار سپه همراه است. رضاشاه که به‌تدریج قدرت می‌یافت و وزیر جنگ احمدشاه قاجار شده بود، به دین‌داری و روضه‌خوانی و همچنین با پای‌برهنه در مقابل دسته‌های عزاداری حرکت‌کردن تظاهر می‌کرد تا زمینه را برای قدرت‌گیری خود فراهم آورد.

آیت‌الله شاه‌آبادی به‌خوبی به ریاکاری سردار سپه واقف بود و با درک عمیق سیاسی، بارها می‌گفت: «این مردک اکنون که به قدرت نرسیده است، چنین به دست‌بوسی علما و مراجع می‌رود و تظاهر به دین‌داری می‌کند و از محبت اهل‌بیت(ع) دم می‌زند. اما به‌محض آنکه به قدرت رسید، به همه علمای دین پشت خواهد کرد.»