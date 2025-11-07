کارشناس اقتصادی گفت: افزایش اعتماد عمومی و ایجاد شفافیت مالیاتی از طریق صدور صورتحساب‌های الکترونیکی فراهم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- احسان هاشمی، کارشناس سیاست اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: صدور صورتحساب‌های الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقدامات و گام‌ها در جهت بهبود وضعیت اخذ مالیات است که همین امر کمک می‌کند عدالت مالیاتی در تمامی بخش‌ها برقرار شود و از سوی دیگر، زمینه ساز شفافیت مالیاتی در تمامی حوزه‌ها خواهد شد.

وی یادآور شد: صدور صورتحساب‌های الکترونیکی از ابتدای دی ماه الزامی شده و مودیانی که از این قانون سرپیچی کنند، مشمول جرائم مالیاتی سنگینی خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان و ارسال الکترونیکی صورتحساب‌ها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب و اجرایی شده است، گفت: بر اساس این قانون، مودیان مشمول باید صورتحساب‌های مورد معامله را به صورت الکترونیکی صادر کرده و مشخصات و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در آن وارد کنند. تا پیش از این، مودیان گزارش معاملات خود را به صورت فصلی ارائه می‌دادند، اما طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی، تمامی مودیان ملزم هستند ظرف مدت یک هفته نسبت به ارسال فاکتورهای فروش خود به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

او توضیح داد: در صورت ارائه همزمان گزارشات فصلی و صورتحساب‌های الکترونیکی، دو فاکتور فروش برای مودی در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، مودیان از جرایم و مجازات‌های مالیاتی معاف خواهند شد، گفت: همچنین مودیان با اجرای این طرح از تسهیلات و مزایای پیش‌بینی شده در ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این، با اجرای این قانون دیگر مودیان نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر مالیاتی نخواهند داشت.

او با اشاره به اینکه در صورت استفاده از سامانه مؤدیان، نیازی به ثبت کامل معاملات فصلی نخواهید داشت، گفت: با ثبت الکترونیکی، امکان تقلب و دستکاری در اطلاعات مالی کاهش می‌یابد و شفافیت بیشتر، افراد و شرکت‌ها را به پرداخت به موقع مالیات خود ترغیب می‌کند.

وی افزود: با کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به فرآیندهای مالیاتی، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت.

 

 

