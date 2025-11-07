مقامات امنیتی روسیه از دستگیری یک شهروند ۲۷ ساله و خنثی‌سازی طرح حمله تروریستی در منطقه مسکو خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات امنیتی روسیه از خنثی‌سازی یک طرح برای اجرای حمله تروریستی در منطقه مسکو خبر دادند.

ایرینا وولک، سخنگوی وزارت کشور روسیه، روز جمعه اعلام کرد: «مأموران مرکز مبارزه با افراطی‌گری اداره اصلی وزارت کشور در منطقه مسکو، به همراه همکارانشان در سرویس امنیت فدرال (اف‌اس‌بی)، یک شهروند ۲۷ ساله اهل وولوکولامسک را دستگیر کردند. این فرد مظنون به آماده‌سازی یک حمله تروریستی است.»

وی افزود که این مظنون یک عامل اطلاعاتی اوکراین بوده که قصد داشته مواد منفجره را به مسکو منتقل کند.

منبع: تاس

