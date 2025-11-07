رئیس کل دادگستری هرمزگان دستور تعيين تکلیف فوری وسایل نقلیه توقیفی و بلاصاحب موجود در پارکینگ ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در بندرعباس را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی در بازدید از پارکینگِ ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در بندرعباس برای تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده و بلاصاحب موجود در این پارکینگ، دستورات ویژه‌ای صادر کرد.

وی با اشاره به ماندگاری طولانی مدت تعدادی از خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در این پارکینگ دستور تعیین وضعیت این وسایل نقلیه را در راستای حفظ حقوق عامه صادر کرد تا فرآیند فروش آنها تسهیل شود.

قهرمانی همچنین تأکید کرد: فروش وسایل نقلیه مذکور باید با توجه به مفاد قانون و احکام صادره و بر اساس مأموریت های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و تسریع در انجام تشریفات مربوطه صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان اینکه بازدید‌های سرزده مسئولان قضایی تا ساماندهی کامل تمامی پارکینگ‌های سطح استان ادامه خواهد یافت از مسئولان مربوطه خواست ضمن تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود، گزارش اقدامات صورت گرفته را نیز فوراً به دادگستری استان ارائه کنند.

منبع:دادگستری هرمزگان