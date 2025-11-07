نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی بر ضرورت آگاهی و اشرافیت کامل جوانان به حوادث تاریخی و شرایط کنونی کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه؛ در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه که در مصلی امام خمینی شهر برگزار شد با اشاره به اینکه آمریکا کشوری مستکبر است و پیش از انقلاب اسلامی نیز با ملت ایران دشمنی داشته است، یادآورشد: شناخت دشمن و عبرت از گذشته، لازمه حفظ استقلال کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی از حضور گسترده اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و دانش آموزان در راهپیمایی روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی بر ضرورت آگاهی و اشرافیت کامل جوانان به حوادث تاریخی و شرایط کنونی کشور تاکید کرد افزود: تجربه‌های تاریخی باید چراغ راه آینده ملت شوند.

وی ابه بیانات چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در جمع دانش‌آموزان و دانشجویان اشاره کرد و و ضمن تاکید بر عمل کردن فرمایشات رهبری گفت: امروز وظیفه سنگین ما حمایت از نظام اسلامی و تقویت نیروی نظامی در مقابل تهدیدات استکباری است که بازدارنده خواهد بود.

خطیب جمعه ارومیه تصریح کرد: حوادثی که پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رخ داده، حاوی درس‌ها و عبرت‌های مهمی است و باید با مطالعه و دقت در این وقایع، مسیر درست را انتخاب کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت تقویت معنویت در میان جوانان گفت: همان‌گونه که اهل بیت (ع) سرشار از معنویت و تقوا بودند، جوانان مسلمان نیز باید این روحیه را در خود تقویت کنند.

قریشی ادامه داد: بی‌حیایی و بی‌اخلاقی در جوامع غربی موج می‌زند و این امر نتیجه دوری از معنویت است؛ ملت‌های اسلامی باید از این وضعیت عبرت بگیرد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: دشمن تلاش داشت در این جنگ، ملت ایران را تضعیف کند، اما با بصیرت رهبری و هوشیاری مردم، نقشه آنان ناکام ماند.