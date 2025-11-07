باشگاه خبرنگاران جوان ـ روستای گازرخان، آخرین ایستگاه پیش از قلعه الموت، این روزها در اوج زیبایی‌های پاییزی قرار دارد و مناظر رنگارنگ آن گردشگران زیادی را به منطقه جذب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ روستای گازرخان، آخرین ایستگاه پیش از قلعه الموت، این روزها در اوج زیبایی‌های پاییزی قرار دارد و مناظر رنگارنگ آن گردشگران زیادی را به منطقه جذب کرده است.

جاده از قزوین که جدا می‌شود، آرام آرام بالا می‌روید و هوا خنک‌تر می‌شود. تابلوی «به سمت الموت» که دیده می‌شود، انگار وارد دنیای دیگری می‌شوی. مسیر باریک است، اما هر پیچ منظره‌ای تازه دارد. در دو طرف جاده، درختان گردو، سپیدار و سیب دیده می‌شوند. شاخه‌ها خم شده‌اند از سنگینی میوه‌ها، و برگ‌ها در آستانه تغییر رنگ هستند. صدای رودخانه از پایین دره می‌آید و گاهی بوی دود هیزم از خانه‌های روستایی در فضا می‌پیچد. تا برسیم به گازرخان، چند روستای کوچک از میان دره‌ها پیدا می‌شود. مردم محلی مشغول کارهای روزانه‌اند؛ بعضی در حال جمع کردن گردو، بعضی کنار جوی آب نشسته‌اند و لباس می‌شویند. خانه‌ها بیشتر سنگی‌اند و سقف‌ها با ورق‌های فلزی پوشانده شده‌اند تا در برابر برف زمستان مقاوم باشند.

روستای گازرخان آخرین نقطه قبل از رسیدن به قلعه الموت است. همین که به ورودی روستا می‌رسی، منظره روبه‌رویت نفس را بند می‌آورد. دره‌ای وسیع، پوشیده از درختان با رنگ‌های زرد، نارنجی، قرمز و سبز. کوه‌های سیاه‌رنگی که در پشت این دره‌ها ایستاده‌اند، تضاد جالبی با رنگ برگ‌ها ساخته‌اند. مه نازکی بالای کوه‌ها شناور است، و از دور بوی خاک مرطوب و برگ‌های افتاده به مشام می‌رسد. در این فصل، گازرخان و اطراف آن شبیه یک نقاشی زنده است.