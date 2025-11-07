مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت: مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها اصل حاکم بر ساختمان‌ها شناخته می‌شود و به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این مقررات لازم‌الاجراست.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در برنامه «روی خط» اظهار داشت: مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها اصل حاکم بر ساختمان‌ها شناخته می‌شود. بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این مقررات لازم‌الاجراست و برای همه گروه‌ها شامل شهرداری‌ها، سایر مراجع صدور پروانه، کارفرمایان، مالکان، بهره‌برداران و حتی دستگاه‌های دولتی و سازندگان دولتی باید اجرا شود. تخلف از اجرای این مقررات، تخلف از قانون محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع، مقررات ملی ساختمان، قانون ساخت و ساز کشور است که قانون‌گذار آن را به عنوان تضمینی برای اطمینان از کیفیت، ایمنی ساختمان، صرفه اقتصادی و بسیاری موارد دیگری که شما از یک ساختمان انتظار دارید، وضع کرده است.

او بیان کرد: با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ است و بر اساس ماده ۳۳ این قانون، این مقررات وضع می‌شوند، پیش از آن مراقبت‌ها و دقت‌های لازم وجود نداشته است. مقررات قبلی عمدتاً از کشورهای خارجی و مقررات بین‌المللی الهام گرفته شده بودند و بیشتر برای ساختمان‌های شاخص مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

وی افزود: برای ساخت و سازهای عمومی، مانند منازل مسکونی، مقررات مدونی وجود نداشت. با وجود اینکه مهندسان و معماران ما آثار معماری بسیار خوبی از خود به جا گذاشته‌اند، لازم است که این دانش در چارچوب ضوابطی مدون، منظم و لازم‌الاجرا تدوین شود.

او در خصوص چالش‌های کیفیت در ساخت و ساز نیز بیان کرد: ما از بسیاری از ویژگی‌های کیفی دور شده‌ایم؛ ویژگی‌هایی که باید نشانگر فرهنگ ساخت و ساز و غنای کشور باشد. گاهی اوقات در حوزه فنی و کیفی نیز دچار مشکل می‌شویم. وقتی مسکن یا ساختمان به قیمت پایین‌تر و به هر قیمتی تولید می‌شود، کیفیت زیر سؤال می‌رود.

مانی‌فر گفت: اگر از ساختمان صحبت می‌کنیم، باید از یک ساختمان استاندارد صحبت کنیم؛ ساختمانی که حداقل‌های کیفیت در آن تأمین شده باشد. این مانند مقایسه دو کالا است که یکی با کیفیت و دیگری کم‌کیفیت است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان تأکید کرد: برای بهبود وضعیت ساخت و ساز، نیاز به وضع قوانین جدید و ایجاد انسجام در مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز داریم تا کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها تضمین شود.

این دستورالعمل‌ها طبق قانون هر سه سال یک بار به‌روز رسانی می‌شوند؛ اما برخی از این قوانین نزدیک به دو دهه است که تغییر نکرده‌اند و برخی نیز مطابق شرایط بخش مسکن به‌روز نشده‌اند. اکنون مقررات ملی ساختمان پس از سال‌ها بازبینی شده و با اجرای الزامی ویرایش‌های جدید «مبحث ۱۹» و «مبحث ۲۲»، از دی‌ماه امسال ساختمان‌ها از نظر کیفیت ساخت و مصرف انرژی رتبه‌بندی می‌شوند و این رتبه نیز در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد. لازم به ذکر است که مبحث ۱۹ مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی است و مبحث ۲۲ نیز مربوط به نگهداری (بهره‌برداری) ساختمان است.

 

 

برچسب ها: مسکن ، مقررات ملی ساختمان
خبرهای مرتبط
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
اتصال بیمه مرکزی رکورد خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان را شکست
سامانه «خودنویس» شفافیت در معاملات مسکن را افزایش داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جدی می فرمایید
۲
۱
پاسخ دادن
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اصراف در تخصیص زمین ممنوع+ فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان