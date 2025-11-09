دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: در حال حاضر مشکلی در عرضه مرغ گرم به بازار وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور کشور گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ گرم در میدان بهمن ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزارتومان و خرده فروشی ۱۳۵ هزارتومان است.

به گفته وی، محدودیت صدور مجوز حمل مرغ زنده از استان های شمالی بویژه مازندران منجر به ۲ نرخی شدن قیمت شده، این محدودیت به رغم دستور وزارت کشور برای استان های معین بوده است.

یوسف خانی ادامه داد: در گذشته روزانه ۵۰۰ ماشین از مازندران صدور مجوز حمل مرغ به تهران داشتیم، اکنون به یک چهارم این رقم رسیده که این امر منجر به رانت و فساد و خرید بالاتر از نرخ مصوب شده است.

دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور افزود: با توجه به آنکه عمده مرغ زنده تهران از مازندران تامین می شود، محدودسازی صدور مجوز موجب شده هرکیلو مرغ ۱۰ هزارتومان بالاتر از قیمت مصوب خریداری و فروخته شود که براین اساس امکان رقابت در بازار وجود ندارد.

وی با اشاره به تاثیر توزیع مرغ منجمد تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا نیازی به توزیع مرغ منجمد نداریم و شرایط بازار مرغ گرم متعادل است.

 

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۳:۳۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
یکدونه مرغو میتونستیم با سبد کالا بگیریم که سبد کالا رو هم این ماه ندادن اون نمیتونیم بگیریم
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۲:۵۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تو مغازه ها که کمتر از ۱۵۰۰۰۰ تومان نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کمترار۱۵۰هزارتومن ندیدیم پس تعدیرات شما چه میکند وچراباگرانفروشان برخوردجدی نمیشود
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۲:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
از مغازه دارها چند کیلو مرغ زیر میزی و شیرینی میگیرند حلش میکنن
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
