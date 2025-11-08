نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار گمرک در ۶ ماهه امسال ۹۹ تن و ۵۸۲ کیلو صادرات داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد را نشان می دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به استمرار برداشت زعفران تا ۲۵ آذرماه گفت: براساس پیگیری های صورت گرفته کشاورزان اذعان می کنند که امسال تولید زعفران نسبت به سال قبل کاهشی است، اما تا پایان فصل برداشت نمی توان اظهار نظری داشت.

به گفته وی، بنابر آمار در ۶ ماهه امسال ۹۹ تن و ۵۸۲ کیلو صادرات داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد را نشان می دهد.

میری با بیان اینکه خرید و فروش زعفران در بازار در حال انجام است، افزود: در حال حاضر زعفران با نرخ های متفاوتی در بازار انجام می شود به طوریکه در ابتدای فصل برداشت قیمت از ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون تومان آغاز شد و مجدد با وقفه ای به ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسید و مجدد بدلیل جمع بندی به کاهش تولید زعفران نگین به ۲۱۵ میلیون تومان، زعفران  پوشال ۱۹۰ تا ۱۹۵ میلیون تومان، زعفران  دسته ۱۰۵ میلیون تومان، زعفران سرگل ۱۹۰ تا ۱۹۵ میلیون تومان رسید.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: از متولیان امر تقاضا دارم که با توجه به آنکه ۹۲ درصد تولید این محصول استراتژیک را در اختیار داریم، باید مدیریت در پیک برداشت زعفران صورت بگیرد و از طرفی برای صادرات برنامه ریزی منظمی صورت بگیرد.

وی گفت:  بررسی ها نشان می دهد از ابتدای فصل برداشت در برخی روزها قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان رشد داشته است که این امر به بازار داخل و صادرات آسیب می زند.

