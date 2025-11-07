باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در هفته کاری که گذشت، شاخص کل بورس با کاهش ۰.۱۹ درصدی به سه میلیون و ۲۰۲ هزار و ۸۸۹ واحد رسید. همچنین، شاخص کل هموزن با کاهش ۰.۲۷ درصدی به ۹۲۰ هزار و ۱۰۰ واحد رسید. در مقابل، شاخص کل فرابورس با افزایش ۰.۹۲ درصدی به ۲۸ هزار و ۱۳۹ واحد دست یافت.
در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته، شاخص منسوجات با رشد ۷۰۹ درصدی و شاخص دستگاههای برقی با افزایش ۷۱۵ درصدی، بیشترین رشد را به خود اختصاص دادند. در مقابل، شاخص استخراج نفت با کاهش ۸۹.۹۵ درصدی و شاخص لاستیک با کاهش ۵۳.۳ درصدی، بیشترین افت را تجربه کردند.
او در ادامه به معاملات سهام حق تقدم از صندوقهای سهامی اشاره کرد و گفت: در این هفته، آمار معاملات به شرح زیر بود:
شنبه: ۱۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان
یکشنبه: ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان
دوشنبه: ۱۵ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان
سهشنبه: ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان
چهارشنبه: ۱۲ هزار و ۹۸ میلیارد تومان
به این ترتیب، مجموع معاملات در این هفته به ۷۰ هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان رسید. سرانه خرید در این هفته ۶۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.
آسایش همچنین به خروج و ورود پول در بازار اشاره کرد و افزود: در بخش سهام حق تقدم از صندوقهای سهامی، آمار خروج و ورود پول به این صورت بود:
شنبه: ۴۹۵ میلیارد تومان خروج پول
یکشنبه: ۸۱ میلیارد تومان ورود پول
دوشنبه: ۵۷۶ میلیارد تومان ورود پول
سهشنبه: ۲۲۱ میلیارد تومان خروج پول
چهارشنبه: ۱،۳۴۷ میلیارد تومان خروج پول
در مجموع، بازار سهام حق تقدم با خروج ۳،۳۱۷ میلیارد تومان پول مواجه شد.
واقعگرایی در برابر هیجان
هفته کاری که شاخص کل بورس مجدد از سقف تاریخی خود عبور کرد اما مجدد آن را از دست داد در ادامه هم زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در حالی که شاخص از سقف گذشت، بسیاری از سرمایهگذاران نگرانند که آیا این سقف واقعی است یا کاذب. از نگاه بنیادی، سقف معنا ندارد؛ قیمتها تابع سودآوری و جریان نقد شرکتها هستند. با این حال، رفتار جمعی بازار نسبت به سطوح تاریخی واکنش نشان میدهد. از این رو، تصمیمگیری منطقی همچنان باید بر مبنای متغیرهای فاندامنتال مانند نرخ بهره، سیاستهای دولت و چشمانداز نرخ ارز انجام شود.
او افزود: در کنار این موارد، نباید ریسکهای کلان را نادیده گرفت. بنابراین بهترین راهکار، مدیریت ریسک از طریق ترکیب داراییها و کاهش وزن سهام پرریسک در سبد سرمایهگذاری است؛ نه خروج کامل از بازار است بازار سهام در وضعیت حساسی قرار گرفته و در جایی بین امید و احتیاط است. عبور از سقف تاریخی و گزارشهای بنیادی قوی، نشانههایی از تداوم مسیر صعودی دارند، اما در مقابل، فشار فروش در محدودههای بالا و ریسکهای سیاسی و بوجهای معاملهگران را محتاط کرده است.
طرح معاملات پایانی در بورس از ۲۰ آبان اجرایی میشود
همچنین اعلام شد طرح معاملات پایانی در بورس از ۲۰ آبان اجرایی میشود که در این زمینه هم علی عباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه ما اضافه کردن یک مرحله به جلسه معاملاتی عادی بورس است. تا کنون در یک جلسه معاملاتی سه مرحله داشتیم: مرحله پیشگشایش، مرحله گشایش و مرحله مستمر که بازار در اینجا به پایان میرسید. اکنون مرحله پایانی معاملاتی به این مراحل اضافه میشود. بازار که از ساعت ۱۲:۳۰ به پایان میرسد، از ساعت ۱۲:۴۵ مرحله معاملاتی جدیدی آغاز خواهد شد و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت. این مرحله به صورت مستمر با یک قیمت پایانی انجام میشود و سفارشها وارد و معاملات انجام میگیرد.
او افزود: هدف اصلی از اضافه کردن این مرحله به جلسه معاملاتی، ایجاد یک فرصت و امکان جدید برای سرمایهگذارانی است که تمایل دارند با شیوه جدیدی و با یک قیمت مشخص در این بازار معامله کنند. سرمایهگذارانی که مایل نیستند در معرض نوسانات قیمت طول روز بازار قرار بگیرند، به ویژه سرمایهگذاران نهادی مانند صندوقها و سبدگردانها، ممکن است بخواهند در یک قیمت مشخص شده در بازار معامله کنند. این فرصت برای آنها فراهم میشود و سایر سرمایهگذاران حقیقی نیز مجاز به انجام معاملات در این بازار خواهند بود.
حالا باید منتظر ماند و دید روند حرکتی شاخص کل بورس در هفته کاری پیش رو چگونه خواهد بود؟