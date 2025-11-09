رئیس انجمن خرما گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال متوسط تولید خرما به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن رشیدفرخی رئیس انجمن ملی خرما گفت: امسال پیش بینی می شود که متوسط تولید خرما به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن برسد‌. البته با افزایش وری در واحد سطح تولید ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد خواهد داشت.

به گفته وی، در بحث قیمت گذاری ارزش پایه صادراتی خرما، مرخی بالاتر از حد معمول گذاشتند که این امر در صادرات اثر می‌گذارد.

رشیدفرخی ادامه داد: با توجه به آنکه از لحاظ میزان تولید خرما مشکلی نداریم، محدودیت های صادرات پیش رو نداشته باشیم و از طرفی قیمت خرما حتی به میزان تورم هم افزایش نیافته است.

رئیس انجمن خرما قیمت هرکیلو خرما را از ۷۵ هزارتومان تا ۴۰۰ هزارتومان در مبدا اعلام کرد و افزود: خرمای پیارم ۲۰ درصد تولید را شامل می شود که با قیمت ۴۰۰ هزارتومان در مبدا به فروش می رسد که عمده آن صادراتی است. گفتنی است قیمت هرکیلو خرمای کبکاب ۸۰ هزارتومان و خرمای مضافتی۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان است.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات خرما گفت: با اصلاح قوانین صادراتی و بازگشت ارز و مشورت با بخش خصوصی و جلوگیری از اتخاذ قوانین خلق الساعه ظرف مدت زمان ۵ سال میزان صادرات به حدود یک میلیارد دلار می رسد.

 

نظرات کاربران
بی نام و نشان
۱۲:۵۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دیگر با این گرانی و تورم و بی پولی خرما که هیچی قید خیلی چیزها را از زندگی خود و خانواده زده ام. لعنت به گران‌فروش و گران‌فروشی و کم فروشی
