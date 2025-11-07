باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و حدفاصل آدران تا پورکان هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده های کلرد ، وانا ،شنگلده ، گزنک ، رینه و آب اسک و ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل شوراب تا گدوک و محدوده دماوند گزارش شده است.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور قدیم رشت - قزوین حدفاصل جوکول بندان تا امامزاده هاشم و آزادراه رشت – قزوین حدفاصل دولت آباد تا رودبار و آزادراه پردیس – تهران و محور قدیم تهران – بومهن محدوده جاجرود را شاهد هستیم.

محرابی نیا گفت: تردد روان در آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) ، محور هراز و آزادراه تهران – پردیس و محور قدیم تهران – بومهن ، محور فیروزکوه و آزادراه قزوین – رشت مسیر (جنوب به شمال) گزارش شده است.

او در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده های کردان ، کمالشهر ، گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک، آزادراه قم - تهران حدفاصل بهشت زهرا تا میدان جهاد را شاهد هستیم.