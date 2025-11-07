در نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی کرکوک که در شهر کرکوک عراق برگزار شد، هنرمندان ایرانی با کسب عناوین متعدد، حضوری موفق و چشمگیر از خود بر جای گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این دوره از جشنواره که ۱۲ تا ۱۴ آبان با حضور گروه‌ها و هنرمندانی از ۱۶ کشور جهان در کرکوک عراق برگزار شد به عنوان یکی از رویداد‌های معتبر تئاتر خیابانی در منطقه، فرصتی برای تبادل فرهنگی و هنری میان هنرمندان کشور‌های مختلف فراهم آورد.

در بخش بزرگسال نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی کرکوک، نمایش «این زندگیه یا درد» به کارگردانی مفیده زارع‌زاده با نظر داوران به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و سرور رضایی برای ایفای نقش در این اثر مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت. همچنین نمایش «پرومته» به کارگردانی علیرضا مظفری عنوان برگزیده بهترین طرح و ایده را از آن خود کرد.

در بخش کودک نیز نمایش «حامیان محیط زیست» به کارگردانی سوران حسینی عنوان نمایش برگزیده بخش کودک را به دست آورد. در همین بخش، الهه پورجمشید به عنوان برگزیده بازیگری زن و آراد مرادی به عنوان بازیگر برگزیده نوجوان معرفی شدند.

امیر زارع‌زاده و پژمان جمشیدی در بخش کودک و بزرگسال عضو هیئت داوران بودند و الهام دارابی به عنوان منتقد و مجری آیین اختتامیه حضور داشت. همچنین جعفر دهقان، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران، به عنوان مهمان ویژه مراسم مورد تقدیر قرار گرفت.

جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی کرکوک با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان هنرمندان منطقه، تبادل تجربیات و ترویج هنر خیابانی برگزار می‌شود و حضور پررنگ گروه‌های ایرانی جلوه‌ای ویژه به این رویداد بخشید.

