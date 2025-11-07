مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد: برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به ۷۱۸ میلیون مترمکعب رسید.

باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه کباری -‌تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، از شکسته شدن رکورد برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد و گفت: این میزان برداشت به ۷۱۸ میلیون مترمکعب در روز رسیده است که نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجهی در این حوزه است.

دهقانی با اشاره به افزایش ظرفیت برداشت روزانه تصریح کرد: ۲۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت روزانه از میدان پارس جنوبی افزوده شده است.

وی در خصوص دلایل این افزایش ظرفیت توضیح داد: علاوه بر چاه‌های جدیدی که در ماه‌های گذشته به مدار تولید پیوسته‌اند، سه چاه جدید نیز اخیراً به بهره‌برداری رسیده است. همچنین بهبود در فرآیندهای استخراج و بهره‌برداری از منابع گازی نقش مهمی در این افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیش‌بینی کرد تا پایان سال، ظرفیت برداشت گاز این میدان به ۷۳۰ میلیون مترمکعب در روز (افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی) برسد. این پیشرفت به دلیل افزایش تعداد چاه‌های فعال و ارتقای فناوری‌های استخراج محقق خواهد شد.

وی افزود: با اضافه شدن چاه‌های جدید، تولید روزانه گاز از میدان پارس جنوبی به رکورد تازه‌ای دست یافته است. یکی از چاه‌های تازه بهره‌برداری‌شده که به عنوان چاه ۳۵ ماهه شناخته می‌شود، به‌تنهایی می‌تواند تولید روزانه را تا ۲۵ میلیون مترمکعب افزایش دهد.

دهقانی تأکید کرد: میدان گازی پارس جنوبی با افزایش ظرفیت برداشت و ورود چاه‌های جدید به مدار تولید، به سمت ثبت رکوردهای جدید حرکت می‌کند. این روند نه‌تنها در تأمین نیاز داخلی کشور مؤثر خواهد بود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات گاز نیز باشد. با این حال باید دید این روند در ماه‌های آینده چگونه ادامه می‌یابد و چه تأثیری بر بازار گاز خواهد گذاشت.