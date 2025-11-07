باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته یک منبع در وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، این کشور قصد ندارد نیروهای حافظ صلح را به غزه اعزام کند، مگر اینکه حملات در این باریکه به طور کامل متوقف شود.
این منبع گفت: «ما نمیخواهیم نیروهایمان را در معرض خطر قرار دهیم. این اتفاق تنها در صورتی رخ میدهد که اقدامات نظامی به طور کامل متوقف شود.»
به عنوان بخشی از طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غزه، واشنگتن با جمهوری آذربایجان، اندونزی، امارات، مصر، قطر و ترکیه در مورد مشارکت احتمالی در نیروی بینالمللی تثبیتکننده در غزه صحبت کرده است.
گفته شده تعداد این نیروها حدود ۲۰ هزار نفر خواهد بود و احتمالا از ماه فوریه در غزه مستقر میشوند.
منبع: رویترز