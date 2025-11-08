رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان از جریمه بیش از ۹ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - حسینی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان از صدور حکم سنگین برای یک پرونده قاچاق سوخت خبر داد و گفت: پرونده حمل ۹ هزار و ۹۸۶ لیتر نفت‌گاز قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۶۲ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی مستندات و عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم، تخلف فرد محرز شناخته شد و شعبه رسیدگی‌کننده وی را به پرداخت ۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

بیشتر بخوانید

حسینی اظهار کرد: علاوه بر این، بابت بهای مال از دست رفته، مبلغ ۳ میلیارد و ۶۲ میلیون ریال دیگر نیز به جزای نقدی افزوده شد و در مجموع، متخلف باید ۹ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال پرداخت کند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان با اشاره به اینکه این پرونده از سوی کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشف و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده است، 

برچسب ها: قاچاق سوخت ، تعزیرات حکومتی
