بنابر گفته مسئولان، ذخایر سد‌های تامین‌کننده آب تهران هم‌اکنون در کمترین میزان ۶۰ سال اخیر قرار دارد که تاکنون چنین وضعیتی را تجربه نکرده بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در سایه عدم بارش باران و نبود مدیریت مصرف آب از سوی برخی مشترکان، کشور به ویژه استان تهران به سمت شرایط بحرانی پیش می‌رود. ورود به ششمین سال خشکسالی، زنگ خطر جدی برای منابع آبی کشور را به صدا درآورده و می‌تواند تمامی ابعاد زندگی افراد را با چالش‌های جدی مواجه کند.

عدم بارش باران و شرایط بحرانی آب که محمدرضا کاویان‌پور رئیس موسسه تحقیقات آب، با اشاره به وضعیت بحرانی بارش‌ها در پاییز امسال بیان کرد: با نگاهی به وضعیت آبی سال ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۴ مشاهده خواهیم کرد که بارش‌ها در کل ۱۵۲ میلیمتر بوده که به میزان متوسط ۵۷ سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

تنها یک استان وضعیت بارشی طبیعی دارد 

رئیس موسسه تحقیقات آب با اشاره به وضعیت بارشی منفی در برخی از استان‌ها، افزود: چهار استان کشور با وضعیت بارشی منفی ۵۰ تا ۸۰ درصدی، ۱۵ استان با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و تعدادی نیز در رکورد‌های خشکسالی قرار دارند و تنها یک استان وضعیت بارشی طبیعی دارد که در این استان نیز افزایش بارشی مشاهده نشده است.

او گفت: میزان بارش‌ها در سال آبی گذشته در نهایت منجر به آورد رودخانه‌ای حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد مترمکعب آب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خود افت ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

کاویان‌پور با اشاره به ظرفیت مخازن در تهران نیز گفت: ظرفیت ذخایر مخازن سد‌های تهران در سال آبی جدید که از مهرماه شروع شده است حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با میزان ۴۹۰ میلیون مترمکعبی در سال آبی ۱۴۰۳ حدودا به نصف رسیده است. قاعدتا این میزان کاهش باید با بارش‌های تا به امروز جبران می‌شد، اما متاسفانه زمانی که به بارش‌ها در فصل پاییز نگاهی می‌اندازیم مشاهده می‌کنیم که اگرچه همواره بارش‌ها در دو ماه مهر و آبان حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر آب برای تهران به همراه دارد، اما تاکنون هیچ بارشی در تهران رخ نداده و پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که تا پایان پاییز نیز این روند ادامه خواهد داشت.

وضعیت منابع سطحی قرمز و بسیار شکننده

در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران می‌گوید: ذخایر سد‌های تامین‌کننده آب تهران هم‌اکنون در کمترین میزان ۶۰ سال اخیر قرار دارد که تاکنون چنین وضعیتی را تجربه نکرده بودیم و هم‌اکنون وضعیت منابع سطحی قرمز و بسیار شکننده است.

جیره‌بندی آب اجرایی می‌شود؟

به تازگی هم مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در سخنانی نسبت به خشکسالی و کمبود آب هشدار داد و گفت: اگر تا آذرماه باران نیاید، باید آب را در تهران جیره‌بندی کرد و اگر باز هم نبارید، آبی نمی‌ماند و باید تهران را خالی کنیم.

شرایط بحرانی آب در کشور و عدم بارش‌ها که حالا بیش از گذشته مدیریت مصرف را حائز اهمیت میکند گفتنی است، در شرایط خشکسالی، منابع آبی، از جمله آب‌های زیرزمینی و سطحی، به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند. مدیریت صحیح مصرف آب می‌تواند به حفظ و نگهداری این منابع حیاتی کمک کند و از کاهش سطح آب جلوگیری کند.

در ادامه هم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران محسن اردکانی بیان کرد: با ۱۰ درصد صرفه‌جویی بیشتر، خادمان خود را در شرکت آبفای استان تهران همراهی کنند چراکه چاره‌ای جزء سازگاری با شرایط اقلیمی وجود ندارد و این سازگاری با مصرف بهینه و رعایت الگوی مصرف حاصل خواهد شد.

او افزود: هم‌اکنون در یک مقطع حساس و پرریسک هستیم و همکاری همه‌جانبه شهروندان برای گذر از این مقطع کارساز و موثر خواهد بود؛ بنابراین از همگان انتظار می‌رود که کمتر، کمتر و کمتر مصرف و به عبارتی بیشتر، بیشتر و بیشتر صرفه‌جویی کنیم تا از وضعیت قرمزِ بی‌آبی دور شویم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دولت منتظر معجزه است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمال
۱۸:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
با سلام .
یکی از دلایل اصلی کمبود آب وجود هزاران چاه کشاورزی. می باشد.....
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۶:۴۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اگه به عراق آب صادر نکنید به تهران آب میرسه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چرا مشکلات بی آبی و کبود بارندگی را نمی‌گویند کار دشمن هست تقصیر آمریکا و اسرائیل و کانادا انگلیس
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
طبق گزارش اداره آب کشور برای هر یک قرص نان ۱۵۰ لیتر آب مصرف میشه مصرف هر یک از اتباع افغان در کشور بدون احتساب آشامیدن و استحمام و شستشو چند هزار لیتر در روز مصرف هر یک نفر از اتباع میشه؟؟؟؟
روزانه یک سد کرج صرف اتباع افغان میشه
اخراج تمامی اتباع مجاز و غیر مجاز مطالبه ملی
روزانه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ده میلیون مهاجم افغان رو مثل اروپا و پاکستان اخراج کنید کشور خودشون ببینید چه مقدار از ناترازی ها خود به خود برطرف میشه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دقیقا همینطوره
اخراج تمام اتباع مجاز و غیرمجاز خواست ملت ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مطالبه ملی : خیلی دیر شده ولی تا دیرتر نشده تمامی مهاجمان افغان را از ایران اخراج کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اگه خانواده ای بفرض مثال ۴ نفر باشه بعد یهو از ۴ نفر تبدیل بشه ۱۰ نفر کاملا طبیعی هست که اون خانواده مصرف آب و برق و گاز و هزینه اش بالا میره و دچار بحران میشه! کشور ایران هم یک خانواده در نظر بگیریم که یهو ۲۰ میلیون به تعدادش اضافه بشه کاملا طبیعی است که دچار کمبود بشه
دلیل کمبود آب برق گاز حضور اتباع افغان و غیره است و بس
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به دلیل فساد است
۰
۵
پاسخ دادن
Germany
رضا
۱۲:۰۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جلوی کشاورزی های بی حد بگیرین ۸۹درصد آب کشور نابود می‌کنه چرا هندونه که اینقدر آب بره کشت میکنند بخصوص تو خوزستان
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
میگن اگه ابرها را بارانزا کنیم جایی دیگه سیل میاد پس تجربتان کجا میره ایا نباید دانشگاه تحقیق کند در روند کار درباره حرکت ابرها درباره وزش بادها درباره مقدار باروری ابرها همیشن یخواهید اماده خور باشید واز کشورهای دیگه یاد بگیرید به خودتون زحمت تحقیق وپژوهش نمیدید از شکست می ترسید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
با تشکر از مدیران متخصص و متعهد
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۱۱:۲۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مملکت داری مسئولین رو باش
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
۲۰ میلیون اتباع افغان حداقل روزانه ۲ میلیارد لیتر مصرف آب دارند
اگه همه اتباع از کشور خارج شوند مطمعنا مشکل کم آب برطرف خواهد شد.
(((((۲ میلیارد لیتر در روز)))))
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بزرگترین کمک به آب کشور خروج هرچه سریعتر تمامی اتباع مجاز و غیر مجاز از خاک ایران.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ناشناس 11:04 عه راست میگی منم به این موضوع یکم شک کرده بودم میبینی از وقتی رفتن دیار خودشون زلزله ها رو هم بردن اونور؟!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
زنگ خطر برا آنهایی بود که مرتب میگن در سالجاری کمبود بارشها جبران میشه ، از حوزه کشاورزی تا منازل بحران بدون تدبیر و برنامه دراز مدت و کمک گرفتن از اساتید و نخبگان ،
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی باغیرت
۱۰:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هموطن عزیز خشک سالی به علت تغییر اقلیم ودوره ای است که ما تنها در این وضعیت نیستیم قاره اروپا که معروف به قاره سبز هست و دورتا دورش آب هست هم گرفتار کم آبی شده در مصرف شهروندانش. اما خب باز هم الاعمال و بالنیات ... نه فقط صرف حجاب همه اعمال انسان در تمام اتفاقات تاثیر دارند.
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خب پس با توجه به نظر شما و طبق پیشگویی یوزازسیف از خواب انخ اتون هفت سال فراوانی باران تمام شده وارد سال دوم خشکسالی شدیم
۱۲
