۵۲ پزشک و دانشجوی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مدت ۲ روز به اهالی روستای گزخت شهرستان زیرکوه خدمات پزشکی و دندان پزشکی ارائه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهار رضایی - خدمت و همدلی در قلب مناطق مرزی و عشایری گزخت شهرستان زیرکوه؛ گروه جهادی حضرت فاطمه الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند این بار مهمان مردمانی شدند که دسترسی به خدمات برایشان دشوار است.

۵۲ نفر از پزشکان و دانشجویان پزشکی به مدت دو روز توان و دانش خود را به میدان آوردند تا چراغ سلامت را در این منطقه مرزی روشن نگه دارند.

خدمات این گروه جهادی شامل ترمیم دندان، کشیدن دندان، جرم گیری، ویزیت دندانپزشکی، فلوراید تراپی، غربالگری بینایی و شنوایی کودکان بود.

بیشتر بخوانید

یکی از جهادگران این گروه می‌گوید: به نقطه صفر مرزی آمده‌ایم تا خدمات پزشکی و دندانپزشکی را به مردم کم بضاعت منطقه به صورت کاملاً رایگان ارائه دهیم.

سرهنگ صفرزاده جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه زیرکوه گفت: این گروه جهادی خدمات خود را به ۵۰۰ نفر از مردم این خطه ارائه دادند.

پشت هر دستگاه دندانپزشکی قصه ایثار بود و دانشجویان و پزشکانی که راحتی را رها کرده تا در نقطه صفر مرزی استان همت را به خدمت تبدیل کنند.

این گروه جهادی ثابت کرد که می‌توان با عزمی جمعی و قلبی سرشار از عشق به همنوع بر هر محرومیتی غلبه کرد.

برچسب ها: گروه جهادی ، دندان پزشکی
خبرهای مرتبط
جهادگران، مهمان ۱۲ روستای بخش سرداران نهبندان
اردوی جهادی طلاب خراسان جنوبی در فردوس
خدمت رسانی جهادگران در روستا‌های خضری دشت بیاض
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مله بافی صنعت پولساز خوسف
کمبود اعتبار زخمی بر پیکر گنج پنهان قائنات
طبس میزبانی نوجوانان سفیر از ۱۰ کشور را بر عهده گرفت
واحد‌های گلخانه‌ای الگویی برای کشاورزی پایدار
مدیریت بحران کم آبی با اجرای آبیاری نوین در خراسان جنوبی
آخرین اخبار
مدیریت بحران کم آبی با اجرای آبیاری نوین در خراسان جنوبی
واحد‌های گلخانه‌ای الگویی برای کشاورزی پایدار
مله بافی صنعت پولساز خوسف
طبس میزبانی نوجوانان سفیر از ۱۰ کشور را بر عهده گرفت
کمبود اعتبار زخمی بر پیکر گنج پنهان قائنات