رویداد ملی ایرانِ جان «خراسان جنوبی ایران» امروز آغاز شد و تا ۲۳ آبان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - روزهای پرکار صدا و سیمای خراسان جنوبی؛ امروز پنجمین رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی به طور رسمی آغاز شد.
در طول هفته رویداد ملی ایران جان (۱۷ تا ۲۳ آبان) معاونت خبر خراسان جنوبی با تولید ۱۸۰ گزارش خبری و میان برنامه در بخشهای سراسری خبر ۱۴، ۲۱، ۲۰:۳۰، ۲۲، شبکه خبر، میز اقتصاد، گفتگوی ویژه و میز گرد ظرفیتهای استان را بازگو و چالشهای موجود بر سر راه توسعه استان را بررسی خواهد کرد.
در سیما هم برنامههای زنده، سریال، مستند و ... برای پخش از آنتن تلویزیون آماده شده است.
رادیو نیز با دعوت از گویندگان رادیو جوان، فرهنگ، عوامل برنامه رادیویی صبح جمعه و ... رویداد را با آمادگی کامل آغاز میکند.
معاونت فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی علاوه بر فعالیت پویا در فضای مجازی با دو پویش کاربران مجازی را با ظرفیتهای خراسان جنوبی آشنا میکند.
به گفته آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی هزار و ۷۳۳ برنامه برای پخش در این رویداد تولید و آماده شده که شامل ۶۳۸ اثر در حوزه سیما، ۷۵۰ اثر در حوزه رادیو و ۱۸۰ اثر خبری شامل ۱۳۰ گزارش خبری و ۵۰ میان برنامه است.
عوامل و برنامه سازان صدا و سیما این روزها به جد تلاش میکنند تا پنجمین رویداد ملی ایران جان به نفع استان به بهترین شکل برگزار شود.