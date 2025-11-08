سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از کشت موفقیت‌آمیز ۱۲ هکتار دانه روغنی سویا در منطقه کسلیان این شهرستان پس از وقفه‌ای ۲۰ ساله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از کشت موفقیت‌آمیز ۱۲ هکتار دانه روغنی سویا در منطقه کسلیان این شهرستان پس از وقفه‌ای ۲۰ ساله خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این کشت استراتژیک در سال‌های آتی گسترش یابد.

او افزود: در حال حاضر میزان ۱۲ هکتار از زمین‌های این منطقه زیر کشت سویا رفته که عملکرد آن به ۱.۵ تن در هکتار رسیده است.

پورمند با اشاره به چالش‌های پیش روی کشاورزان، گفت: متأسفانه امسال کشت دانه‌های روغنی در منطقه با مشکلاتی از جمله تنش آبی و خشکسالی مواجه شده است، اما با این وجود شاهد نتایج مثبتی هستیم.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه، احیای این کشت را حاصل تلاش‌های مستمر همکاران مرکز جهاد کشاورزی زیراب دانست و ادامه داد: این عرصه‌ها پس از برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر با کشاورزان و بهره‌برداران پیشرو منطقه کسلیان، پس از ۲۰ سال وقفه، مجدداً به زیر کشت سویا رفت.

او در ادامه با بیان برنامه‌های آینده، افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی با پیگیری‌های بیشتر و تأمین زیرساخت‌های لازم، سطح زیر کشت این دانه استراتژیک افزایش پیدا کند.

