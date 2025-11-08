باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ هادی عبادی رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به نقش رفتار‌های پرخطر رانندگی در بروز حوادث جاده‌ای، گفت: بخش قابل‌توجهی از تصادفات منجر به جرح و فوت در فاصله ۳۰ کیلومتری ورودی شهر‌ها رخ می‌دهد.

او افزود:متأسفانه بسیاری از رانندگان در این محدوده به دلیل حس نزدیک بودن به مقصد، از تمرکز و احتیاط لازم غافل می‌شوند و این موضوع عامل اصلی وقوع سوانح شدید است.

سرهنگ عبادی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به مقررات ایمنی، گفت:کاهش سرعت تدریجی، رعایت فاصله طولی، توجه به تابلو‌ها و پرهیز از سبقت‌های ناایمن به‌ویژه در محدوده‌های ورودی شهرها، اصلی‌ترین راهکار‌های پیشگیری از حوادث است.

رییس پلیس راه استان مازندران افزود: جاده تا آخرین لحظه نیازمند دقت است؛ هیچ مقصدی ارزش بی‌احتیاطی را ندارد. از رانندگان محترم می‌خواهیم با صبر، آرامش و رعایت مقررات، سفر‌های ایمن و بدون حادثه رقم بزنند.