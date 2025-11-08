کارخانه آرد به دلیل ثبت نکردن اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبار‌ها در تعزیرات حکومتی ساری جریمه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شعبه ششم تعزیرات حکومتی شهرستان ساری پرونده ثبت نشدن اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبار‌ها به میزان ۲۴۴ هزار کیلوگرم گندم به ارزش ۳۹ میلیاردریال را رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۹ میلیاردو ۷۶۶ میلیون ریال معادل یک چهارم کالای کشف شده جزای نقدی محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت:بازرسان صنعت، معدن وتجارت شهرستان ساری این تخلف را در بازدید از انبار کارخانه آرد کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

