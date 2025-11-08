باشگاه خبرنگاران جوان- فریناز حسین جانی- صادق حسین زاده گفت: از این میزان، ۷۰۲ هکتار باغ بارور و ۲۸ هکتار دیگر غیربارور و در مرحله نونهالی قرار دارند.
وی افزود: بر اساس اعلام مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، با توجه به شرایط اقلیمی متنوع دشت و کوهستان در این منطقه، نارنگیهای تولیدی جنوب کرمان از تنوع ارقام، کیفیت بالا، طعم مطلوب و سلامت بینظیر برخور دارند.
حسین زاده افزود: پیشبینی میشود امسال بیش از ۷۰۶۶ تن انواع نارنگی از باغهای بارور برداشت و به بازارهای مصرف داخلی عرضه شود.
وی بیان کرد: جنوب کرمان با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، منابع آبی کافی و باغداران پرتلاش، بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید مرکبات کشور شناخته میشود و در حال حاضر رتبه سوم کشور در تولید مرکبات را به خود اختصاص داده است.
حسین زاده عنوان کرد: این جایگاه نشاندهنده اهمیت اقتصادی و ظرفیت بالای منطقه در توسعه باغبانی و اشتغال پایدار است.
وی با بیان اینکه ارقام نارنگی برداشت شده در این منطقه شامل محلی، کارا، کینو، اورلاندو تانجلو، مینو لاتانجلو و دانسی است گفت:از این میان، رقم اورلاندو تانجلو جزو ارقام زودرس، ارقام کینو، دانسی و محلی میانرس و ارقام کارا و کیوا جزو ارقام دیررس محسوب میشوند.
حسین زاده افزود: تمامی این ارقام از نظر کیفیت میوه، ماندگاری و سلامت محصول در سطح بسیار مطلوبی قرار دارند.
وی بیان کرد: منطقه جنوب کرمان شامل هشت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، رودبار جنوب، کهنوج، قلعهگنج، منوجان، فاریاب و جازموریان است. وجود اقلیم چهارفصل، خاک حاصلخیز و دسترسی به منابع آبی مناسب، این منطقه را به یکی از مناطق مستعد کشور در زمینه تولید مرکبات تبدیل کرده است.
حسین زاده با اشاره به اینکه در راستای افزایش بهرهوری و ارتقای ارزش افزوده محصولات باغی، برنامههایی در زمینه بهبود کیفیت تولید، توسعه صنایع فرآوری، بستهبندی استاندارد، برندسازی و بازاریابی محصولات باغی در دست اجرا است گفت: اجرای این برنامهها نقش مهمی در افزایش سهم منطقه در بازارهای ملی و صادراتی و نیز ایجاد اشتغال پایدار برای کشاورزان و جوانان منطقه دارد.