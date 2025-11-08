هیات تنیس روی میز مازندران زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - همزمان با گرامیداشت ایام عزاداری فاطمیه و در قالب پویش نجوا و آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، هیات تنیس روی میز مازندران با دعوت از خیران شهرستان بابل و جمع آوری مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، زمینه آزادی ۱۰ زن زندانی جرائم غیر عمد این شهرستان را فراهم کرد که مراسم آزادی این زندانیان با حضور اعضای هیات تنیس روی میز مازندران و مسئولان مرتبط در روز‌های آینده در زندان شهرستان بابل برگزار خواهد شد.

در این آئین در مجموعه مهبان با مدیریت شریعت پناهی برگزار شد، بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، حبیب نژاد رئیس هیات تنیس روی میز مازندران، غلامرضاپور رئیس دادگستری بابل، بی نیاز رئیس دادگستری شهر گتاب، ییلاقی معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران، مجتبی رضایی مشاور مدیرکل ورزش و جوانان استان، شریعت رئیس اداره زندان بابل، اعضای هیات رئیسه تنیس روی میز مازندران، حسینی مقدم دبیر هیات تنیس روی میز استان و نقی تبار ملکشاه رئیس هیات تنیس روی میز بابل نیز حضور داشتند.

در سال گذشته هم با تلاش هیات تنیس روی میز مازندران و کمک خیران زمینه آزادی ۲ زندانی جرائم غیر عمد فراهم که در سال ۱۴۰۴ این تعداد به ۱۰ نفر افزایش یافت.