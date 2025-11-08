باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا سرگزی اظهار داشت: تب برفکی یکی از بیماری‌های ویروسی بسیار واگیردار در دام است که می‌تواند خسارات اقتصادی سنگینی به دامداران وارد کند؛ از این‌رو اجرای دقیق برنامه واکسیناسیون و پوشش کامل دام‌ها از اولویت‌های اصلی دامپزشکی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: طرح واکسیناسیون تب برفکی در سیستان و بلوچستان از اوایل شهریورماه آغاز شده و در تمامی شهرستان‌های استان ادامه خواهد داشت. در اولین مرحله اجرای فاز، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه این بیماری واکسینه شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و مرزی سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل هم‌مرزی با کشور‌های افغانستان و پاکستان، خطر ورود ویروس‌های جدید تب برفکی به کشور همواره وجود دارد، از این‌رو پایش، مراقبت فعال و واکسیناسیون منظم به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: در این طرح، اکیپ‌های عملیاتی دامپزشکی در قالب بخش دولتی و خصوصی به‌طور هم‌زمان در سطح روستا‌ها و نواحی عشایری فعال هستند و دامداران می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات دامپزشکی از واکسیناسیون رایگان دام‌های خود بهره‌مند شوند.

دکتر غلامرضا سرگزی همچنین از دامداران خواست همکاری لازم را با مأموران دامپزشکی داشته باشند و گفت: واکسیناسیون منظم، رعایت اصول قرنطینه، ضدعفونی جایگاه دام و جلوگیری از جابه‌جایی غیربهداشتی دام، از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از گسترش تب برفکی است.

دکتر سرگزی با اشاره به اهمیت بیماری تب برفکی گفت: تب برفکی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های واگیر دار قرنطینه‌ای است که می‌تواند علاوه بر ایجاد زیان‌های اقتصادی سنگین، منجر به بروز محدودیت در صادرات دام و فرآورده‌های دامی شود. اجرای دقیق برنامه‌های واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی، نقش مهمی در حفظ سلامت دام و پایداری تولید دارد و از بهره‌برداران خواست در صورت مشاهده علائم بیماری شامل تب بالا، بی‌اشتهایی، تاول در مخاط دهان، تاج سم و فضای بین انگشتی، بلافاصله با سامانه ۱۵۱۲ تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند.

وی در پایان تأکید کرد: دامپزشکی سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از توان کارشناسان متخصص و شبکه گسترده خدمات دامپزشکی در سراسر استان، به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش، مراقبت و واکسیناسیون دام‌ها است تا از سلامت دام، تولید پایدار و امنیت غذایی جامعه صیانت کند.

منبع دامپزشکی سیستان و بلوچستان