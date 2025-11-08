مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با تاکید بر صیانت از سلامت دام استان و کشور از واکسیناسیون سراسری تب برفکی در جمعیت دام‌های سبک و سنگین استان خبر داد و گفت: این طرح در قالب برنامه ملی کنترل و ریشه‌کنی بیماری‌های دامی در سراسر کشور در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  غلامرضا سرگزی اظهار داشت: تب برفکی یکی از بیماری‌های ویروسی بسیار واگیردار در دام است که می‌تواند خسارات اقتصادی سنگینی به دامداران وارد کند؛ از این‌رو اجرای دقیق برنامه واکسیناسیون و پوشش کامل دام‌ها از اولویت‌های اصلی دامپزشکی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: طرح واکسیناسیون تب برفکی در سیستان و بلوچستان از اوایل شهریورماه آغاز شده و در تمامی شهرستان‌های استان ادامه خواهد داشت. در اولین مرحله اجرای فاز، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه این بیماری واکسینه شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و مرزی سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل هم‌مرزی با کشور‌های افغانستان و پاکستان، خطر ورود ویروس‌های جدید تب برفکی به کشور همواره وجود دارد، از این‌رو پایش، مراقبت فعال و واکسیناسیون منظم به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: در این طرح، اکیپ‌های عملیاتی دامپزشکی در قالب بخش دولتی و خصوصی به‌طور هم‌زمان در سطح روستا‌ها و نواحی عشایری فعال هستند و دامداران می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات دامپزشکی از واکسیناسیون رایگان دام‌های خود بهره‌مند شوند.

دکتر غلامرضا سرگزی همچنین از دامداران خواست همکاری لازم را با مأموران دامپزشکی داشته باشند و گفت: واکسیناسیون منظم، رعایت اصول قرنطینه، ضدعفونی جایگاه دام و جلوگیری از جابه‌جایی غیربهداشتی دام، از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از گسترش تب برفکی است.

دکتر سرگزی با اشاره به اهمیت بیماری تب برفکی گفت: تب برفکی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های واگیر دار قرنطینه‌ای است که می‌تواند علاوه بر ایجاد زیان‌های اقتصادی سنگین، منجر به بروز محدودیت در صادرات دام و فرآورده‌های دامی شود. اجرای دقیق برنامه‌های واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی، نقش مهمی در حفظ سلامت دام و پایداری تولید دارد و از بهره‌برداران خواست در صورت مشاهده علائم بیماری شامل تب بالا، بی‌اشتهایی، تاول در مخاط دهان، تاج سم و فضای بین انگشتی، بلافاصله با سامانه ۱۵۱۲ تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند.

وی در پایان تأکید کرد: دامپزشکی سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از توان کارشناسان متخصص و شبکه گسترده خدمات دامپزشکی در سراسر استان، به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش، مراقبت و واکسیناسیون دام‌ها است تا از سلامت دام، تولید پایدار و امنیت غذایی جامعه صیانت کند.

منبع دامپزشکی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: دامپزشکی ، تب برفکی
خبرهای مرتبط
مایه‌کوبی دام‌های سنگین علیه بیماری تب برفکی
پایان طرح فاز اول تب برفکی دام سنگین در فاروج
جلوگیری از شیوع تب برفکی در سبزوار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هلاکت قاتل شرور در بمپور و کشف دو قبضه سلاح
عاملان گروگانگیری کودک ۹ساله در چابهار تحت تعقیب پلیس
طرح ملی بازگشت جاماندگان از تحصیل از سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود
آخرین اخبار
طرح ملی بازگشت جاماندگان از تحصیل از سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود
عاملان گروگانگیری کودک ۹ساله در چابهار تحت تعقیب پلیس
هلاکت قاتل شرور در بمپور و کشف دو قبضه سلاح